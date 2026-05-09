Breaking: WHO-Generaldirektør jacringer til Tenerife for at overse coronaøbet

Tedros Adhanom Ghebreyesus, generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen, ankommer til den spanske ø med sit virusbemærkede cruise, Hondius. Her overser han den store og komplekse operation, der skal håndtere coronavirus-smitte blandt de ombordværende.

I de tidlige morgentimer søndag ventes virusramte krydstogtskib Hondius at ankomme til Tenerife. Men allerede nu er generaldirektøren for Verdenssundhedsorganisationen ( WHO ), Tedros Adhanom Ghebreyesus, landet på den spanske ø, der i disse dage har det meste af verdens opmærksomhed.

Og på et pressemøde sent her til aften, lød det fra ham, at han er kommet for at 'være på folkets side'. Men jeg ændrede mine planer for at komme hertil, fordi det er meget, meget vigtigt. For hele verden og for folket på Tenerife, lød det fra Tedros Adhanom Ghebreyesus.

På øen kommer han til at overse den store og komplette operation, der endeligt går i gang, når de ombordværende på skibet skal af borde og hjælpes sikkert hjem til deres respektive lande. Der ventes i den forbindelse flere flyvninger. Fra WHO-generaldirektøren lød det på pressemødet, at det vurderes, der vil være 'omkring seks for EU-relaterede passagerer og omkring fire for ikke-EU-passagerer'.

Kort inden pressemødet, fortalte Karoline Engelund, der er vores reporter på Tenerife, hvad der ventes at ske fra de tidlige morgentimer:det lød i en besked til befolkningen på Tenerife tidligere i dag , sagde generaldirektøren for WHO også på aftenens pressemøde, at hantavirussen ikke kan sidestilles med Covid-19. - Vi har sagt det mange gange i WHO. Når vi siger dette, mener vi det, sagde Tedros Adhanom Ghebreyesus. Han understreger samtidig, at risikoen, for at lokalbefolkningen bliver smittet, er lav.

Dels på grund af virussens natur, men også fordi de spanske myndigheder har gjort 'alle de fornødne forberedelser' til at undgå smitte. Bekymringen (hos lokalbefolkningen, red. ) er legitim, fordi vi alle har oplevet covid, og det traume sidder stadig i os. Derfor vil folk have spørgsmål, og folk vil være bekymrede.

Det er dét, jeg forsøger at tage op i mit budskab til befolkningen på Tenerife. Vi hører jer. Vi forstår jer. Men situationen er meget bedre nu, lød det





