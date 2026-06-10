Brautsch var særlig rådgiver for Løkke, Socialdemokrater kritiserer Mette Frederiksen anonymt og Dao oplever IT-nedbrud

Morten E.G. Brautsch har fungeret som særlig rådgiver for Løkke, mens Katrine Evelyn Jensen kritiserer de socialdemokrater, der har udtalt sig anonymt om Mette Frederiksen. Dao oplever forsinkelser på pakker på grund af et IT-nedbrud, og GoCollective har aflysninger på flere togstrækninger på grund af uberettigede skattekrav. Endelig, har Jonas Vingegaards mulighed for at køre i gult til Tour de France i juli efter et holdtidskørselstriumf.

Morten E.G. Brautsch har i en periode på tre og et halvt år fungeret som særlig rådgiver for Løkke , med et særligt fokus på Løkke s rolle som leder for et regeringsparti.

I denne periode var han med til at tage vigtige beslutninger i den daværende SVM-regering. I en anden nyhed, Katrine Evelyn Jensen, nyudnævnt medlem af ledelsen i Socialdemokratiets folketingsgruppe, har udtrykt sin frustration over de socialdemokrater, der har udtalt sig anonymt og kritisk om Mette Frederiksen til flere medier. Hun mener, at det er ærgerligt, at folk udtaler sig anonymt til medierne i stedet for at sige tingene til Mette Frederiksen og hele folketingsgruppen.

Hun har også udtalt, at hun håber på, at der snart vil komme ro i partiet og at folketingsmedlemmerne vil begynde at arbejde sammen i en fællesretning. I en tredje nyhed, har firmaet Dao oplyst, at de har udfordringer med et IT-nedbrud, der betyder, at der opleves forsinkelser på pakker, der bliver leveret med daoHome. Firmaet beklager og arbejder på at få pakkerne frem så hurtigt som muligt.

Endelig, har der været aflysninger på flere togstrækninger opereret af GoCollective onsdag morgen. Dette skyldes et stort antal borgere, der har et millionkrav fra Skattestyrelsen hængende over hovedet, som har været uberettiget. Her har tv-stationen blandt andet talt med Mhreteab Gebreselasie, der i 2022 fik et brev om, at han skyldte 5,6 millioner kroner. Skattegælden blev udløst af, at Skattestyrelsen mente, at han havde sendt 9 millioner kroner ud af landet, som han ikke havde betalt skat af.

Oplysningerne om pengeoverførslerne stammede fra et vekselkontor, som Mhreteab Gebreselasie havde benyttet til at sende penge til sin bror i Eritrea, men beløbet var langt lavere. Politiet mener, at han og en lang række andre personer har været udsat for identitetstyveri af vekselkontoret, der har foretaget hvidvask for omkring en milliard kroner ved at have registreret falske overførsler





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