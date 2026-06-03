Brandfolk er i gang med at lukke en gasledning i Thisted efter en gravemaskine ramte den. En mand blev også sigtet for overtrædelser, da han blev stoppet på vej med en bil, hvor nummerpladerne var forfalskede. Den danske økonomi er i en svær situation, hvor udgifterne er stiget med 85 milliarder, mens indtægterne kun voksede med 52,4 milliarder. Derudover er der også en diskussion om, at det danske regeringsgrundlag mangler konkret finansiering og hvor regningen lander er uklart. En ny app, AltID, er blevet lanceret, der giver brugerne bedre kontrol over deres personlige oplysninger og kan bruges til at dele oplysninger om sig selv. En 7-årig dreng, Jace Lykke Bohnsen, er meget højt begavet og taler flydende engelsk, men at det ikke altid er lykken at være højt begavet.

Brandfolk er i gang med at lukke en gasledning i Thisted efter en gravemaskine ramte den. Samtidig blev en mand sigtet for overtrædelser, da han blev stoppet på vej med en bil, hvor nummerpladerne var forfalskede.

Ifølge politikommisæren var manden påvirket og blev også sigtet for narkokørsel efter en ransagning af bilen. Udover dette blev der også rapporteret om, at den danske økonomi er i en svær situation, hvor udgifterne er stiget med 85 milliarder, mens indtægterne kun voksede med 52,4 milliarder. Derudover er der også en diskussion om, at det danske regeringsgrundlag mangler konkret finansiering og hvor regningen lander er uklart.

Desuden er der også en ny app, AltID, blevet lanceret, der giver brugerne bedre kontrol over deres personlige oplysninger og kan bruges til at dele oplysninger om sig selv. Endelig blev der også rapporteret om, at en 7-årig dreng, Jace Lykke Bohnsen, er meget højt begavet og taler flydende engelsk, men at det ikke altid er lykken at være højt begavet





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Brandfolk Thisted Mand Sigtet Økonomisk Situation Altid Jace Lykke Bohnsen

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