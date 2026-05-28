Brandfolk i Københavns Lufthavn dumpede vigtig sikkerhedstest

En rapport afslører at brand- og redningspersonalet ved Københavns Lufthavn i 2021 ikke kunne demonstrere lovpligtige håndsignaler. Dette skaber bekymring for beredskabet i nødsituationer.

En ny rapport afdækker en alvorlig manglende efterlevelse af sikkerhedsregler ved Københavns Lufthavn . Ifølge rapporten mislykkedes brands- og redningspersonalet på stationerne i lufthavnen i at demonstrere vigtige lovpligtige signaler under en test i 2021.

Disse signaler inkluderer fuldt stop, evakuering og brand. Brands- og redningsfolkene skal kunne nå enhver del af lufthavnen på få minutter, selv under vanskelige forhold deriblantradiokommunikationsnedfald. Paul Hulme Harrison, tidligere inspektør ved lufthavnnen, understreger at selvom tegnene sjældent anvendes, er manglende kendskab til dem fsafarligt. Han forklarer at det kan være afgørende for at redde liv i den eneste situation hvor de er nødvendige.

Dorte Nygaard, direktør for flysikkerhed, bekræfter at lufthavnen straks reagerede ved at udsende nye retningslinjer og gennemføre træning. Hun tillige oplyser at håndsignalerne nu er en Permanent del af uddannelsesprogrammet for alle relevante medarbejdere. Sagen rejser spørgsmål om lufthavnens beredskab og evne til at håndtere kritiske situationer. Det er afgørende at alle sikkerhedsprotokoller følges nøje for at forhindre ulykker.

Lufthavnens administration har nu truffet skridt for at sikre at personalet er fuldt ud trænet i nødssignaler





