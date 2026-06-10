Brand og uorden i Belfast efter knivangreb

Hundredvis af demonstranter har gået på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet er blevet sat ild til køretøjer. Politiet har indsat pansrede køretøjer for at holde ordenen. Det britiske medie BBC skriver, at der både er deltagere, der demonstrerer fredeligt, mens der blandt andre er udbrudt det, mediet beskriver som uorden. Ifølge BBC har en gruppe på 100 mænd ødelagt døre og vinduer ved et hjem på en gade i det østlige Belfast. Sky News har vist billeder af et hus, der står i flammer. AFP skriver, at butikker i byen blev lukket tidligere end planlagt, og at beboere i en ejendom i centrum af byen er blevet evakueret, efter at der gik ild i den. Demonstranterne er gået på gaden, efter at politiet i landet har sigtet en 30-årig sudansk mand for et knivangreb, der efterlod en mand i fyrrerne med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. Knivangrebet fandt sted i det nordlige Belfast mandag aften, og en video af angrebet blev efterfølgende delt bredt på sociale medier. Den britiske premierminister, Keir Starmer, har beskrevet hændelsen som frastødende. Den efterforskes på nuværende tidspunkt ikke som terror, skriver Reuters.

I Nordirland er der tirsdag blevet sat ild til blandt andet en bus. Politiet har indsat pansrede køretøjer. Brand ses i bygning i Belfast tirsdag aften efter demonstranter er gået på gaden.

Hundredvis af indvandrerkritiske demonstranter er tirsdag gået på gaden i Belfast i Nordirland, hvor der blandt andet er blevet sat ild til køretøjer. Maskerede unge har været samlet flere steder i byen, og tv-billeder har vist flere sætte ild til en bus i den østlige del af byen. Det britiske medie BBC skriver, at der både er deltagere, der demonstrerer fredeligt, mens der blandt andre er udbrudt det, mediet beskriver som uorden.

Ifølge BBC har en gruppe på 100 mænd ødelagt døre og vinduer ved et hjem på en gade i det østlige Belfast. Sky News har vist billeder af et hus, der står i flammer. AFP skriver, at butikker i byen blev lukket tidligere end planlagt, og at beboere i en ejendom i centrum af byen er blevet evakueret, efter at der gik ild i den.

Demonstranterne er gået på gaden, efter at politiet i landet har sigtet en 30-årig sudansk mand for et knivangreb, der efterlod en mand i fyrrerne med alvorlige øjenskader og stiksår i ansigtet og på halsen. Knivangrebet fandt sted i det nordlige Belfast mandag aften, og en video af angrebet blev efterfølgende delt bredt på sociale medier. Den britiske premierminister, Keir Starmer, har beskrevet hændelsen som frastødende. Den efterforskes på nuværende tidspunkt ikke som terror, skriver Reuters.

- Jeg forstår, at drabsforsøget i går aftes har vækket mange følelser i folk, fra frygt til vrede, siger Ryan Henderson, som er assisterende politichef i Nordirland, på et pressemøde. - Jeg opfordrer til ro og til, at hele vores lokalsamfunds sikkerhed respekteres i kølvandet på dette, siger han. Ifølge Reuters har mindst 20 demonstranter tirsdag aften desuden spærret området Parliament Square i den britiske hovedstad, London. Mandagens angreb fulgte, efter at spændingerne i Storbritannien i forvejen er taget til.

Det er blandt andet sket efter drabet på en studerende. Han blev døende lagt i håndjern af politiet, efter at han var blevet stukket med en kniv. Han blev lagt i håndjern, efter at gerningsmanden, som er sikh, fejlagtigt hævdede, at han selv var blevet udsat for et racistisk angreb, skriver Reuters. Det er en svært tid for Nordirland, og det er vigtigt, at alle parter respekterer den lokale politik og samarbeider for at opnå fred og stabilitet.

Det er også vigtigt, at politiet og andre myndigheder gør alt, hvad de kan, for at forhindre yderligere vold og uorden





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