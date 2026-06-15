Brand i ukrainsk kloster får dansk tilbud om hjælp og andre nyheder

En brand i et ukrainsk kloster i Kyiv har fået Dansk Erhverv til at tilbyde ekspertise fra Børsen-branden. Samtidig: B-52-ulykke i Californien, dødsfald hos Eva Jørgensen, ukrainsk soldatertræning i England, Læger Uden Grænser-afskedigelser, VM-boykot-debat, anholdelse af russisk søfartskaptajn, hæderlig dom i Norge, frygt for AI-snyd blandt studerende, togsikkerhed i Hovedstaden og Montenegros EU-forhandlinger.

En brand i en del af Petjerska-klostret i Kyiv har ført til, at den danske erhvervsorganisation Dansk Erhverv tilbyder sit ekspertise og erfaringer fra branden i Børsen i 2024 til at hjælpe med genopbygningen.

Ifølge en pressemeddelelse udtaler administrerende direktør Brian Mikkelsen, at de gerne vil hjælpe, hvor de kan. Samtidig var der en hændelse med et amerikansk bombefly af typen B-52, der styrtede ned i Californien kort efter at være lettet, og nødberedskaben reagerede. Desuden døde Eva Jørgensen, kendt fra DR, af en blodprop. I Storbritannien har ukrainske soldater trænet i fem uger på et øvelsesterræn, hvor de har lært at lede en deling i krig og samtidig videregivet erfaringer til NATO-lande.

Læger Uden Grænser har afskediget 18 medarbejdere efter en intern undersøgelse om seksuel udnyttelse af sudanesiske flygtningekvinder i Tchad. Der er også en politisk debat om, hvorvidt man skulle boykotte VM i fodbold i USA på grund af Iraniens fans, der er blevet nægtet adgang. En russisk kaptajn på færgen 'Fitburg' blev anholdt i Finland, efter to datakabler blev beskadiget.

I Norge har dommen mod Marius Borg Høiby fået positiv opmærksomhed, da mange nordmænd mener, det viser at ingen står over loven. En undersøgelse på Aalborg Universitet viser, at over halvdelen af studerende frygter at blive falsk anklaget for snyd ved brug af AI. Region Hovedstaden kræver svar fra Movia om HAVarikommissionens undersøgelse af togulykken på Gribskovsbanen, og regionen i Syddanmark arbejder på at nå kvinder, der ikke møder til livsvigtige undersøgelser.

Montenegro har lukket yderligere to kapitler i EU-forhandlingerne, ialt nu 16 ud af 35





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