Brand i el-bus, boksedrømme og succesfulde salg i det midt- og vestjyske

Nyhedsresumé fra Midt- og Vestjylland: Brand i el-bus under kontrol, bokser Dina Thorslund ser frem til VM-kamp, luksus sommerhus solgt, Arla vinder prestigefuld ostetilskud, scooterulykke i Viborg, indenrigsfly genoptages, knivstikkeri i Herning, klargøring af drivhuse og vejrudsigten.

Siden tidlig fredag morgen har brandvæsnet arbejdet intensivt med at slukke en brand i en el-bus i Struer. Branden, der opstod for mere end to døgn siden, er nu under kontrol, men brandfolkene forventes at blive ved bussen indtil mandag morgen for at sikre, at alle gløder er slukket, og at der ikke opstår yderligere farer.

En talsmand fra brandvæsnet oplyser, at der har været brandfolk til stede konstant, og at det tidligt søndag morgen lykkedes at få skåret hul i det store batteri mellem bussens for- og bagaksel, hvilket medførte et øjeblikkeligt fald i temperaturen. Årsagen til branden er fortsat ukendt, men det er tydeligt, at el-bussens batterisystem har været centrum for flammerne. I sportsverdenen koger forventningerne hos den holstebro-baserede bokser Dina Thorslund. Hun har længe ventet på muligheden for at generobre sine VM-titler i en kamp mod den australske konkurrent Cherneka Johnson. Thorslunds utålmodighed har manifesteret sig i en direkte konfrontation på sociale medier, hvor hun har udfordret sin modstander. Nu tegner det til, at kampen er på vej, og forventningerne til Thorslunds comeback er tårnhøje. Hendes dedikation og ønske om at genetablere sin position i boksningens verden er tydelig. En anden nyhed fra regionen omhandler et nyligt, hurtigt salg af et af landsdelens mest luksuriøse sommerhuse. Huset, beliggende på Klevevej 26 tæt ved Søndervig, blev solgt til den udbudte pris på knap 13 millioner kroner. Ejendomsmægleren, der stod for salget, beskriver handlen som usædvanligt hurtig for et hus af denne kaliber, men fremhæver, at ejendommens potentiale som investering og udlejningsobjekt sandsynligvis har tiltrukket købere hurtigt. Salget er nu officielt tinglyst. Mejeriforeningens årlige Gourmetpris har endnu engang hyldet Arla Foods Nr. Vium Mejeri. Ostekategorien 'Gammel Knas' har, for fjerde gang, vundet den prestigefyldte pris. Dommerpanelet udtrykte stor begejstring for osten efter en blindsmagning. Søren Laursen, operation coordinator ved Arla Nr. Vium Mejeri, understreger, hvor meget prisen betyder for mejeriet, og fremhæver 'Gammel Knas' som deres stolthed, der med omhu produceres for at være den bedste ost på markedet. Et trist uheld fandt sted lørdag aften på Lundgårdsvej i Viborg, hvor to unge mænd på scootere kolliderede. Begge førere var lokale, henholdsvis 16 og 17 år gamle. Den ene scooter kørte i vestlig retning, da den påkørte den anden scooter, der holdt ind til siden af vejen. Den ene fører slap med lettere skader, mens den anden blev vurderet til at være hårdere kvæstet og blev transporteret til sygehuset. Politiet undersøger omstændighederne omkring ulykken. Der er godt nyt for pendlere og forretningsrejsende i Midt- og Vestjylland. Fra mandag morgen genoptages den direkte indenrigsrute mellem regionen og hovedstaden. Ruten blev sidste sommer nedlagt, da det hollandske flyselskab AIS stoppede driften. Nu overtager Alsie Express ansvaret for at tilbyde tre daglige flyvninger på hverdage samt en enkelt afgang om søndagen, hvilket genopretter en vigtig forbindelse for området. En person er søndag morgen uden for livsfare efter et knivstikkeri, der fandt sted kort efter klokken 03.30 i Herning. Politiet modtog anmeldelsen og rykkede straks ud til gerningsstedet. Den forurettede person blev efterfølgende kørt på sygehuset. Politiet fortsætter deres tilstedeværelse i området og har afspærret et område i forbindelse med deres efterforskning. De opfordrer kraftigt vidner til at træde frem og kontakte politiet på 114 med eventuelle oplysninger, der kan bidrage til opklaringen. Med foråret for døren og den kommende plantning af tomater og andre grøntsager, er det tid til at forberede drivhusene. Haveselskabet anbefaler at vaske drivhusene grundigt, især i gråt og overskyet vejr. Dette er en effektiv metode til at bekæmpe overvintrede skadedyr og sygdomme. At vaske drivhuset i gråvejr sikrer, at sæben lettere kan skylles af, inden den tørrer ind og efterlader striber på glasset, hvilket potentielt kan reducere lysindtrængningen. Vejrudsigten for søndag lover en genopretning af pusten efter gårsdagens regn. Selvom dagen starter overskyet med enkelte solstråler i Vestjylland om eftermiddagen, vil en front senere på dagen tage til i styrke og bevæge sig mod vest. Regnvejret vender tilbage til Fyn og Jylland gennem natten, efter først at have ramt Sjælland og Sydhavsøerne. Vinden vil være svag til jævn fra nordlige retninger, men tiltager til kulingstyrke ved Bornholm til aften





