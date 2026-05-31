Brand i el‑anlæg på Ejstrupvej - hurtig indsats fra Brand & Redning MidtVest

En brand i et teknikerhus ved Hampen truede vandpumperne. Brandfolkene slukkede hurtigt efter at have fået strømmen afbrudt af en elektriker, og ingen blev såret.

Lørdag aften blev Brand & Redning MidtVest tilkaldt efter en rapport om brand i et el‑anlæg på Ejstrupvej ved Hampen . Da brandvæsnets biler ankom til stedet, stod der flammer i et teknikerhus, som huserede en elektrisk installation, der betjente flere vandpumper til lokalt vandforsyningssystem.

Flammerne var allerede i gang med at sprede sig, men brandfolkene handlede hurtigt og sikrede området omkring anlægget. Indsatlederen Bjarne Gregersen fortæller, at brandkæmpere straks indledte nedlukning af el‑forsyningen for at forhindre en elektrisk kortslutning, der kunne have udløst en endnu større eksplosion. For at kunne anvende vand til slukning måtte strømmen afbrydes, så brandfolkene kontaktede en elektriker på stedet. Elektrikeren slap for strømmen til anlægget, hvorefter brandvæsnet kunne benytte vand fra de nærliggende pumper uden risiko for elektrisk stød.

På grund af den hurtige indgriben lykkedes det brandmændene at begrænse skadens omfang til kun teknikerhuset, og ingen personskade blev registreret. Efter branden blev området grundigt eftersøgt for resterende gnister, og brandkårsledningen udtalte, at den samlede indsats varede omkring 33 minutter fra ankomsten til branden var slukket. Efterfølgende blev der iværksat en grundig undersøgelse af brandårsagen. Foreløbige resultater peger på, at en overbelastning i den elektriske installation kan have udløst kortslutning i forbindelse med de tilsluttede vandpumper.

Kommunen har derfor udtænkt en opgradering af den eksisterende infrastruktur, så lignende hændelser kan forebygges i fremtiden. Brand & Redning MidtVest har samtidig udtalt, at de vil intensivere deres samarbejde med lokale el‑installatører for at sikre, at alle kritiske anlæg har tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. Borgerne i området opfordres til at holde sig orienteret om eventuelle afspærringer og følge de sikkerhedsanvisninger, som brandvæsnet og kommunen udsender i forbindelse med viderearbejdet på anlægget





tvmidtvest / 🏆 20. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brand El‑Anlæg Hampen Brand & Redning Midtvest Vandpumper

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Uheld, brand og tyveri: En uheldsfyldt dag i VestjyllandEn kran smadrede en pølsevogn i Holstebro, en brand udbrød i en dieselbil på Herningmotorvejen, og tre mænd blev sigtet for tyveri efter at have stjålet dyrt el-værktøj. Dyrenes Beskyttelse afskaffede deres 'Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse'-mærke, og to danske cykelryttere vandt et etapestykke i Giro d'Italia.

Read more »

Jonas Vingegaard og Michael Valgren: Fra Giro d'Italia til uheld og brandJonas Vingegaard og Michael Valgren har vist frem med sejre i Giro d'Italia, men deres forhistorie går mange år tilbage. De to ryttere var på tur til Belgien sammen med Thy Cykelring i 2008. Billeder fra deres tur er blevet viralt på sociale medier.

Read more »

Naturbrand tæt på jernbaneFredag aften ved 17.30-tiden gik der ild i en skovbund tæt på togbanen i det norvestlige Ikast tæt på Overgårdsvej. Det fortæller Bjarne Gregersen, der er indsatsleder ved Brand & Redning Midtvest. - Vi kommer frem, og det brænder i skovbunden omkring nogle træer. Det får vi ret hurtigt slukket, og der brændt...

Read more »

Samler af nyheder: Vingegaards mål, elpriser, brand og ishockeyEn samling af uavhængige nyheder fra Danmark og udlandet, herunder Giro d'Italia, elpriser, en anklage om barnemishandling, en brand i Jylland og Carolina Hurricanes' rejse til Stanley Cup-finalen.

Read more »