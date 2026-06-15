Brand i administrationsdelen af bygningen, rosende toner fra borgmester og røveri på parkeringsplads

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at meldingen om branden kom kort før midnat. Det skulle kun være administrationsdelen af bygningen, der brænder. Man tror på, at flammerne kan holdes væk fra selve værkstedet. Lene Nordborg tænkte, at alt var godt, da hun lørdag aften fra sin terrasse kunne høre, at nogle hyggede og morede sig ved en bæk i nærheden. En 27-årig mand blev mandag klokken 16.40 røvet på en parkeringsplads ved Estrupsgade 20 i Silkeborg. Pendlere i yderkommunerne får det største fradrag, hvis regeringens forslag om at forhøje befordringsfradraget bliver stemt igennem. En helt særlig - og meget stor - pokal kommer en tur til Kvik Hockey Arena for at besøge Herning Blue Fox.

Midt- og Vestjyllands Politi oplyser, at meldingen om branden kom kort før midnat. Det skulle kun være administrationsdelen af bygningen, der brænder. Man tror på, at flammerne kan holdes væk fra selve værkstedet, siger vagtchef Lars Even.

Det er ikke altid, at stemningen mellem de to tidligere regeringspartnere Venstre og Socialdemokratiet er lige god, men under mandagens udgave af debatprogrammet Kampen om bordet på TV MIDTVEST lød der rosende toner i retning af regeringen fra borgmester i Ikast-Brande Kommune, Ib Lauritsen fra Venstre. - I må ikke sige det til nogen, men jeg roser lige regeringsgrundlaget lidt på det her område, lyder det fra borgmesteren under debatten.

Det skete da snakken faldt på, at regeringen vil gøre det nemmere for private at tage deres asbesttag ned, hvis de tager gennemfører et kursus. - Det overrasker mig voldsomt, at det er en del af regeringens forslag. Jeg tror, man må erkende, at hvis det bare skal være nogenlunde smidigt at få håndteret nogle af de mindre tage, så er man nødt til at finde en eller anden model, siger han i debatten.

Lene Nordborg tænkte, at alt var godt, da hun lørdag aften fra sin terrasse kunne høre, at nogle hyggede og morede sig ved en bæk i nærheden. Fordi der er blade på træerne, kunne hun ikke se derned. Men hun overvejede ikke at tjekke til dem, for hun hører jævnligt folk dernede, og før nu har der aldrig været grund til det. En 27-årig mand blev mandag klokken 16.40 røvet på en parkeringsplads ved Estrupsgade 20 i Silkeborg.

- Manden havde parkeret ved en ladestander for at lade sin bil. Da han steg ud af bilen for at hente en taske, blev han mødt af en mand, som truede ham med vold, lyder det fra vagtchefen. Ifølge vagtchefen udleverede den 27-årige mand derfor både taske, solbriller og et armbåndsur til gerningsmanden, som politiet nu efterlyser. Han beskrives som værende en 35-45-årig mand, som er 175 til 180 cm høj.

Han er muskuløs af bygning, brun i huden, taler dansk og har et langt sort og gråt skæg. Manden var iført et lysegråt joggingsæt med bukser og hættetrøje. Hvis man har haft en elbil stående i nærheden, som kan have optaget episoden eller har oplysninger i sagen hører politiet gerne om det på telefon 1-1-4. For Jens Henrik Jensen og hans naboer på Allingevej i Nisset lidt uden for Silkeborg er det nærmest blevet en del af hverdagen.

De bor side om side ved et skarpt sving, hvor trafikken ifølge beboerne ofte kommer med alt for høj fart. Midtjysk Brand & Redning udvider døgnberedskabet i Viborg og Silkeborg fra to til seks brandfolk på vagt. Ændringen skal styrke indsatsen overfor nye trusler og samtidig forkorte responstiden ved udrykninger. Pendlere i yderkommunerne får det største fradrag, hvis regeringens forslag om at forhøje befordringsfradraget bliver stemt igennem, når det fremsættes inden længe.

På landsplan står mere end en million pendlere til at få glæde af regeringens forslag til en forhøjelse af befordringsfradraget. Den gennemsnitlige skattelettelse bliver knap 2300 kroner om året. Fradraget sker som en håndsrækning til dem, der er 'hårdest ramt af stigende benzin- og dieselpriser'. Det gælder dog også dem, der kører elbil eller bruger offentlig transport.

Pendlere i Region Nordjylland står til en gennemsnitlig skattelettelse på 2400 kroner, mens Region Midtjylland i gennemsnit får henholdsvis 2300 og 2200 kroner. Små stykker knækket, farverigt plastik lå adskillige steder på det sandede gulv i et legehus i en park, da nogle dagplejere torsdag var på tur med en gruppe børn. En helt særlig - og meget stor - pokal kommer en tur til Kvik Hockey Arena for at besøge Herning Blue Fox.

Det sker, efter at den tidligere Herning Blue Fox-spiller Frederik Andersen og resten af Carolina Hurricanes natten til mandag dansk tid kunne løfte Stanley Cup-trofæet, efter de vandt slutspillet i den amerikanske ishockeyliga, NHL. - Det er virkelig stort at vinde det trofæ. Klubben er meget stolte over, at han har været her, siger Torben Skovsgaard, som er direktør i Herning Blue Fox.

For at fejre mesterskabet skal den 89,5 centimeter høje og 15,6 kilo tunge pokal nu sendes rundt til flere af Carolina Hurricane-spillernes barndomsklubber - heriblandt Herning Blue Fox. - Det er once in a lifetime, siger han. Han regner med, at pokalen kommer til Herning Blue Fox' hjemmebane i august. Nærmere hvornår og hvor længe, den kommer til at være der, ved han dog ikke endnu.





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