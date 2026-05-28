En stor brand i en boligblok i Jylland kræver evakuering. Samtidig bekæmper et par i Haslev planer om et datacenter, der ødelægger deres livskvalitet. I Thy er energiprojekter blevet vedtaget mod lokalbefolkningens vilje, hvilket har ført til politisk uro. Andre historier omhandler misinformation om Ebola, et terrorangreb i Schweiz og en stor mejerifusion.

Politiet har udført en større evakuering af beboere i en boligblok, hvor en voldsom brand har hærget. Ifølge vagtchef Viggo Rækby fra Midt- og Vestjyllands Politi er branden formodentlig udbrudt i en lejlighed og har siden spredt sig til andre dele af bygningen samt tagkonstruktionen.

Brandfolkene er massivt til stede for at bekæmpe ildgudet, og politiet arbejder på at evakuere resten af blokken. Sagen har fået bred opmærksomhed på grund af tæt bebyggelse og risikoen for yderligere udbredelse. I en anden sag har et par, Kristine og Peter Ermler, købt et nybygget hus i Høsten Torp nord for Haslev, men deres liv er nu blevet påvirket af planer om et gigantisk datacenter lige ved siden af deres hjem.

De har oplevet søvnløse nætter, sygemeldinger og har brug for psykologhjælp på grund af den konstante stress og usikkerhed om fremtiden. Ishuset i området har endda opfordret hundeejere til at samle efterladenskaber op efter deres kæledyr, ellers truer anlægget med at dreje nøglen om. Dette viser, hvor alvorlig situationen er for lokalbefolkningen.

I forbindelse med den grønne omstilling er to store energiprojekter i Thy blevet vedtaget, på trods af at et flertal af de lokale borgere stemte nej i vejledende afstemninger. Dette har rejst et svært dilemma: Danmark har brug for mere vedvarende energi, men anlæggene kræver plads, som ofte findes i områder, hvor naboerne må leve med udsigter, gener og forandringer i landskabet.

Der er også tegn på, at den såkaldde Thy-model, der skulle inddrage borgerne mere, nu anses for død, efter at et projekt blev stemt igennem mod lokalbefolkningens ønske, hvilket førte til, at Danmarksdemokraternes Lars Westergaard blev ekskluderet fra partiet for at have stemt for. I forhold til turisme er der en Tendens til, at sociale medier som TikTok og Instagram styrer alle til samme steder, hvilket giver et uheldigt fokus og glemmer de lokale perler.

I Colombien er der kamp mellem to grupper, der udspringer af den opløste guerillabevægelse Farc, om kontrol over områder, hvor der produceres kokain. Forsvarsminister Pedro Sanchez har bekræftet sammenstød og sendt militære styrker til at beskytte civile. Mens misinformation og myter om Ebola spreder sig lige så hurtigt som selve sygdommen, viser en undersøgelse fra Action Aid International, at lokale i Ituri i Congo tvivler på sygdommens eksistens, hvilket hæmmer bekæmpelsen.

I Schweiz er et knivangreb i Winterthur blevet klassificeret som en terrorhandling. En 31-årig formodet gerningsmand er anholdt; han var tidligere meldt for at sprede propaganda fra Islamisk Stat. Endelig har EU-Kommissionen godkendt en fusion mellem mejeriselskaber Arla Foods, DMK Group og DOC, hvilket vil skabe Europas største andelsmejerikoncern med omsætning på næsten 150 milliarder kroner og ejet af 12.000 landmænd. Kommissionen vurderer, at fusionen ikke vil mindske konkurrencen i væsentlig grad på råmælksmarkedet





