Brancheorganisation vil have forbud mod at vaske bil i hånden

En brancheorganisation for tank- og servicestationer ønsker et forbud mod at vaske bil i hånden på privat grund. Ifølge organisationen er det ikke sæben, men snavset fra bilen, der skader miljøet. I Danmark varierer reglerne fra kommune til kommune, mens svenske forslag går længere og kan udløse bøder.

Selvom antallet af danskere, der vasker deres bil i hånden, er faldende, mener flere tank- og servicestationer, at det bør forbydes. En brancheorganisation, der repræsenterer svenske servicestationer, har nu sat fokus på problemet og ønsker et landsdækkende forbud mod at vaske bil i hånden på privat grund.

Ifølge organisationen er det ikke kun sæben, der er problemet, men snarere det snavs, der skylles af bilen, herunder olie og tungmetaller, som kan ende i jorden eller kloaksystemet uden tilstrækkelig rensning. Brancheorganisationen argumenterer for, at der er behov for en klar national regulering, da det ikke kun er miljøet, der står på spil, men også sundheden for både mennesker og dyr.

Samtidig peger de på, at opbakningen blandt svenskerne er betydelig, og at flere millioner danskere er villige til at støtte et forbud, herunder bøder til dem, der fortsætter med at vaske deres bil hjemme. Organisationens repræsentanter understreger, at der er mange misforståelser om, hvad der egentlig skader miljøet. Mens mange fokuserer på bilshampooen, er det ifølge branchefolkene det skidt, der kommer fra bilen, der gør den største skade.

De afviser også forestillinger om, at regn automatisk fjerner forureningen eller at automatiske vaskehaller skulle være mere skadelige for bilen. I Danmark findes der ikke et landsdækkende forbud mod at vaske bilen hjemme. I stedet varierer reglerne fra kommune til kommune, hvor lokale bestemmelser kan stille krav om, at bilvask kun må foregå på særligt indrettede områder med korrekt afledning af spildevand. Mange steder afhænger det af lokalplaner eller boligområders egne reglementer.

De svenske forslag går længere end de danske regler, da overtrædelser i visse tilfælde kan udløse bøder på flere tusinde kroner, hvis et forbud bliver gennemført. Det er dog ikke kun miljøet, der er på spil. Der er også risiko for, at forureningen kan påvirke grundvandet og dermed drikkevandet. Brancheorganisationen håber, at de danske myndigheder vil tage eksemplet fra Sverige og indføre lignende regler, der kan beskytte miljøet og sundheden for alle.

Det er vigtigt at huske, at selv om det måske virker harmløst at vaske sin bil hjemme, kan det have alvorlige konsekvenser for miljøet og sundheden. Derfor bør man overveje at bruge en professionel vaskehal eller etablerede vaskefaciliteter, der er udstyret til at håndtere affaldsvandet korrekt. Det er en investering i fremtiden og i vores fælles miljø





