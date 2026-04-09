Brændstofpriserne fortsat identiske: FDM kritiserer manglende konkurrence

FDMs pristjek af 44 tankstationer i hele landet viser, at der fortsat ikke er konkurrence på brændstofmarkedet. Priserne på benzin og diesel er ens, på trods af nye initiativer, der skulle fremme konkurrencen. FDM opfordrer myndighederne til at handle.

FDM har gennemført en undersøgelse af priserne på 44 forskellige tankstationer i hele landet. Resultaterne viser endnu engang, at bilister, der søger konkurrence på benzin og diesel, desværre kører forgæves. Priserne på landets tankstationer er fortsat identiske, hvilket er et bekymrende tegn på manglende konkurrence på markedet. Denne konklusion fremgår tydeligt af et pristjek, som FDM foretog på 44 tankstationer rundt om i landet tirsdag morgen og eftermiddag.

Undersøgelsen giver anledning til bekymring over, at de seneste initiativer, der skulle fremme konkurrencen, ikke har haft den ønskede effekt. Formålet med undersøgelsen var at vurdere effekten af de nye regler, der skulle forhindre brændstofselskaberne i at offentliggøre vejledende priser forud for prisændringer, samt kravet om offentliggørelse af lokale standerpriser online. Disse tiltag skulle bidrage til et mere transparent og konkurrencepræget marked til gavn for forbrugerne.Tirsdag morgen kostede en liter benzin på en ubemandet tankstation 16,09 kr., mens en liter diesel kostede 17,59 kr. Den eneste forskel var, at prisen på bemandede stationer var 10 øre højere pr. liter. Efter kl. 11.00, hvor stationerne normalt ændrer priserne, og hvor prisen på diesel var steget med 80 øre, var priserne stadig identiske på alle stationer – nu blot 18,39 eller 18,49 kr. pr. liter, afhængigt af om stationen var bemandet eller ubemandet. Dette resultat understreger den manglende konkurrence, da priserne burde afspejle forskellige faktorer som beliggenhed, efterspørgsel og konkurrenceforhold. Den manglende differentiering i priserne vækker undren og bekymring, særligt i en tid hvor brændstofpriserne generelt svinger. FDM’s forbrugerøkonom, Ilyas Dogru, udtrykker sin skuffelse over, at de tiltag, der skulle øge konkurrencen, ikke har haft den ønskede effekt. Han pointerer, at forbrugerne, på trods af de nye regler, stadig ikke oplever fordele i form af lavere priser eller større valgfrihed.De nye tiltag, der blev implementeret i december sidste år og 1. januar i år, var ellers blevet præsenteret som redskaber til at skabe mere konkurrence på brændstofmarkedet. Erhvervsminister Morten Bødskov havde endda udtalt, at tiltagene ville kunne spare husstande med to biler op mod 2.000 kr. om året. FDM's tidligere undersøgelser har også påvist lignende resultater. Tilbage i december viste et pristjek, at priserne på mere end 90 tankstationer var identiske, med den eneste forskel på 10 øre mellem bemandede og ubemandede stationer. FDM har løbende fulgt brændstofpriserne tæt, og tirsdagens undersøgelse bekræfter blot det billede af helt ens priser, som mange bilister oplever. Ilyas Dogru understreger, at der er noget fundamentalt galt med konkurrencen på brændstofmarkedet, og at myndighederne bør tage affære. Han foreslår, at man eventuelt kunne lade sig inspirere af Tyskland, hvor myndighederne nu kræver dokumentation for prissætningen, for at sikre gennemsigtighed og fair konkurrence. Den manglende konkurrence skader forbrugerne og begrænser deres muligheder for at spare penge på brændstof





