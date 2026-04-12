Brændstofpriserne er fortsat ens: FDM kritiserer manglende konkurrence

FDM's pristjek viser fortsat ens priser på benzin og diesel på tværs af tankstationer, trods tiltag fra myndighederne, der skulle øge konkurrencen. Forbrugerorganisationen kritiserer manglen på reelle prisforskelle og opfordrer til undersøgelse af markedet.

Bilister, der leder efter besparelser på benzin og diesel, kan stadig køre forgæves. Det fremgår af et nyt pristjek, som FDM foretog på 44 tankstationer rundt om i Danmark tirsdag morgen og eftermiddag. Resultaterne viser, at der fortsat er minimal prisforskel mellem stationerne, hvilket indikerer manglende konkurrence på brændstofmarkedet, på trods af nylige tiltag fra myndighederne.

Tirsdag morgen kostede en liter benzin på de ubemandede tankstationer 16,09 kroner, mens en liter diesel var prissat til 17,59 kroner. Forskellen mellem bemandede og ubemandede stationer var minimal, blot 10 øre pr. liter. Da FDM foretog en ny kontrol efter kl. 11.00, hvor stationerne typisk ændrer deres priser, og hvor dieselprisen var steget med 80 øre, var priserne fortsat identiske. Prisen for diesel var nu enten 18,39 eller 18,49 kroner pr. liter, afhængigt af om stationen var bemandet eller ubemandet. Dette bekræfter den tendens, som FDM har observeret i længere tid, og som stiller spørgsmålstegn ved effektiviteten af de seneste initiativer, der skulle øge konkurrencen.\Flere initiativer skulle ellers have skabt en mere konkurrencepræget prisstruktur på brændstofmarkedet. Siden december sidste år har brændstofselskaber haft forbud mod at offentliggøre vejledende priser forud for prisændringer. Formålet var at forhindre, at alle selskaber justerede priserne på samme tidspunkt og i samme omfang. Derudover skulle kravet om offentliggørelse af lokale standerpriser online siden 1. januar give forbrugerne bedre mulighed for at sammenligne priser og vælge den billigste tankstation. Disse tiltag skulle ifølge erhvervsministeren medføre besparelser for husholdninger med to biler, potentielt op til 2.000 kroner om året. Men efter mere end 100 dage i 2024 er der fortsat ingen tegn på øget konkurrence. Priserne er stort set identiske på tværs af landet, uanset om man tanker i Hovedstadsområdet, Hadsund eller Horsens. Forbrugerøkonom i FDM, Ilyas Dogru, udtrykker sin skuffelse over, at de to tiltag ikke har haft den ønskede effekt, og at der fortsat ikke er reelle prisforskelle mellem stationerne. Den manglende konkurrence betyder, at forbrugerne ikke får gavn af lavere priser, og at brændstofselskaberne reelt kan fastholde de nuværende prisniveauer uden at blive udfordret af konkurrenter.\FDM har fulgt brændstofpriserne tæt i den seneste tid, og tirsdagens pristjek er blot endnu et bevis på den manglende konkurrence. Et lignende pristjek tilbage i december viste også identiske priser på over 90 tankstationer. Denne konstante tendens bekymrer FDM. I en tid, hvor brændstofpriserne generelt svinger voldsomt, virker det usædvanligt, at priserne er så ens over hele landet. Ilyas Dogru fremhæver, at der ikke engang er en lokal prisforskel, hvilket understreger, at der er et alvorligt problem med konkurrencen på brændstofmarkedet. FDM opfordrer myndighederne til at undersøge sagen nærmere og overveje at tage inspiration fra Tyskland, hvor myndighederne nu kræver dokumentation for prissætningen. En sådan tilgang kan måske bidrage til at skabe en mere gennemsigtig og konkurrencepræget prisdannelse til gavn for forbrugerne. Manglen på konkurrence betyder, at forbrugerne i praksis ikke har mulighed for at vælge den billigste tankstation, og dermed mister de potentielle besparelser på brændstof





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

