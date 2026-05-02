Brødre har samlet 437 Viborg FF-trøjer – og de er ikke færdige endnu

To brødre fra Viborg har samlet en imponerende samling af Viborg FF-trøjer, der tæller hele 437 styk. De ser samlingen som en måde at bevare klubbens historie og kultur.

I et rum, der normalt er fyldt med skoæsker og tøj, dominerer en hel væg af farverige trøjer dækket af plastik. Der er hele 437 af dem, og de har alle et fælles kendetegn: Viborg FF-logoet pryder brystet.

Mike Højriis anerkender, at samlingen er bemærkelsesværdig, men ikke nødvendigvis unormal. Han og hans bror, Jimi Højriis, har dedikeret sig til at indsamle disse mange Viborg FF-trøjer, som nu er arrangeret pænt på række. Interessen for fodboldtrøjer har altid været til stede, fortæller Jimi Højriis. Det startede som en generel samlerinteresse, men udviklede sig til et specifikt fokus på at samle alle de gamle Viborg-trøjer.

Brødrene Højriis ser deres samling som en måde at bevare en del af klubbens kultur og historie. Og historien er rigeligt repræsenteret i samlingen, der spænder over både nyere og ældre modeller. De har oprettet en Instagram-side, hvor de deler billeder af trøjerne og fortæller historierne bag dem – hvem der har båret dem, og i hvilke kampe de er blevet brugt. Mike Højriis tager en trøje ned efter den anden, ivrigt delende information om årstal og spillere.

Men når han når frem til en bestemt trøje, bliver han ekstra engageret. Det er Viborg FFs trøje fra perioden 1995 til 1998. Denne trøje har en særlig historie. Ifølge Mike Højriis, da holdet rykkede op i Superligaen i 1998, spillede de mod Næstved.

På hjemturen med færgen besluttede spillerne at smide en spillertaske fyldt med disse trøjer over bord, fordi de fandt dem så grimme. Derfor er der kun få eksemplarer af denne trøje i omløb. Mike Højriis har ikke selv dykket efter trøjen, men har erhvervet den gennem en tidligere holdleder. Selvom nogle måske vil mene, at 437 Viborg FF-trøjer er et overdrevent antal, er brødrene Højriis langt fra enige.

De ser ikke ud til at stoppe deres samling foreløbig. Jimi Højriis udtaler, at han tvivler på, at samlingen nogensinde vil stoppe med at vokse. Et ambitiøst mål kunne være at indsamle alle Viborg FF-trøjer gennem tiden, men han erkender, at det sandsynligvis er et urealistisk mål. Samlingen er mere end blot en hobby; det er en passioneret hyldest til Viborg FF og dens historie.

Brødrenes dedikation til at bevare disse trøjer er et vidnesbyrd om deres kærlighed til klubben. Hver trøje repræsenterer et øjeblik i klubbens historie, en kamp, en spiller, en sæson. De er fysiske minder om fortiden, der giver fans mulighed for at genopleve glæderne og sorgerne ved at følge deres hold. Instagram-siden fungerer som et virtuelt museum, hvor fans fra hele verden kan dele brødrenes passion og lære mere om Viborg FFs historie.

Den unikke historie om trøjen fra 1995-1998 er et eksempel på de fascinerende anekdoter, der knytter sig til samlingen. Det er historier, der giver trøjerne en ekstra dimension og gør dem mere værdifulde for samlerne og fansene. Brødrenes engagement i at dokumentere og dele disse historier er med til at sikre, at de ikke går tabt.

Fremtiden for samlingen er usikker, men én ting er sikkert: brødrene Højriis vil fortsætte med at jagte nye trøjer og bevare Viborg FFs historie, én trøje ad gangen. Deres samling er et inspirerende eksempel på, hvordan passion og dedikation kan føre til noget helt særligt





