Bornholmske elektronikentusiaster bygger eget netværk for at sikre kommunikation ved kriser

Efter strømsvigt og mobilnedbrud på Bornholm etablerer øboere et mesh-netværk for at sikre kommunikation i fremtiden. Få et indblik i initiativet og hvordan du kan få adgang til mere information om teknologiske fremskridt.

En netværksnode kan erhverves for under 250 kroner. Den billigste node i Claus Linds samling har kostet blot 46 kroner. Illustration: Henrik Heide. Gyldne gensyn: Fire år efter, at Bornholm blev ramt af et omfattende strømsvigt og mobilnettet kollapsede, har en gruppe elektronikentusiaster fra øen etableret deres eget mesh-netværk . Formålet er at sikre kommunikation og adgang til information, når krisen igen melder sin ankomst.

Da et skib i marts 2021 beskadigede søkablet til Bornholm, var det ikke blot lyset i folks hjem, der forsvandt. I løbet af få timer blev også mobildækningen væk, da mobilmasterne ikke havde tilstrækkelig batteri-backup. Konsekvenserne var alvorlige. Kommunen, politiet og myndighederne mistede muligheden for at kommunikere effektivt med befolkningen. Claus Lind, som oplevede mørklægningen på nært hold, besluttede sig for at tage affære. Han valgte at investere sin tid og energi i at finde en løsning, der kunne afbøde lignende problemer i fremtiden. Han og en række andre øboere med interesse for elektronik gik i gang med at udvikle og implementere et robust mesh-netværk. Dette netværk er baseret på små, billige noder, der er i stand til at kommunikere med hinanden på tværs af et større område. Netværket er designet til at fungere selv under ekstreme omstændigheder, hvor traditionelle kommunikationsmidler svigter. Tanken er, at befolkningen på Bornholm skal have en pålidelig kommunikationskanal, uanset hvad der sker. Dette initiativ er et godt eksempel på borgerdrevne løsninger og den kraft, der ligger i et lokalt fællesskab. Det understreger vigtigheden af selvforsyning og beredskab i en tid, hvor samfundet er mere afhængigt af teknologi end nogensinde før.





ingdk / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Moderaterne vil ændre regler i Folketinget, efter Jacob Harris har ansat sin hustruModeraternes Rasmus Lund-Nielsen har indsendt et forslag til Folketingets Præsidium om, at medlemmer ikke skal kunne ansætte nære familiemedlemmer. Forslaget er en reaktion på, at løsgænger Jacob Harris har ansat sin hustru som 'medlemssekretær'

Læs mere »

Selvom Katrine slap af med kræften, har den sat sine sporMange tidligere kræftpatienter oplever seksuelle problemer efter sygdommen, viser nyt dansk studie.

Læs mere »

Lars Boje Mathiesen føler sig svigtet: Folketingsgruppe halveret efter udmeldelse og eksklusionFormanden for Borgernes Parti, Lars Boje Mathiesen, udtrykker skuffelse og vrede over udmeldelsen af Emilie Schytte og eksklusionen af Jacob Harris. Han kritiserer deres handlinger og sætter spørgsmålstegn ved, hvordan man kan forhindre løgn i politik.

Læs mere »

17-årig dreng omkom efter lavine i GrønlandEn 17-årig dreng er død efter en lavine i nærheden af Nuuk. To andre er indlagt, mens redningsaktionen fortsætter. I alt seks personer var involveret i snescooterturen.

Læs mere »

Folketingsmedlem forlader parti 11 dage efter valget: 'Et pyramidespil af hykleri'Emilie Schytte forlader partiet blot 11 dage efter folketingsvalget og retter hård kritik af partiets ledelse. Storkredslederen er overrasket og kalder beslutningen for hurtig.

Læs mere »

Troels Lund Poulsen skal holde sig i ro i flere dage efter akut øjenoperationTroels Lund Poulsen skriver, at han efter omstændighederne har det godt efter øjenoperation.

Læs mere »