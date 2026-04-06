Bornholms borgere bygger eget mesh-netværk efter strømsvigt og mobilnedbrud

Efter katastrofale strømsvigt og mobilnedbrud på Bornholm har lokale elektronik-entusiaster etableret et mesh-netværk for at sikre kommunikation i fremtidige kriser. Netværket er baseret på billig teknologi og er klar til brug.

En netværksnode kan erhverves for under 250 kroner. Den billigste i Claus Linds samling har kostet blot 46 kroner. Illustration: Henrik Heide. Gyldne gensyn: Fire år efter Bornholms totale mørklægning og efterfølgende sammenbrud af mobilnettet, har en gruppe elektronik-interesserede bornholmere etableret deres eget mesh-netværk , klar til den næste krise. Da et skib i marts 2021 ved et uheld skar søkablet over til Bornholm, var det ikke blot lyset i folks hjem, der forsvandt.

I løbet af få timer fulgte også mobilnettets sammenbrud, da mobilmasterne manglede tilstrækkelig batteri-backup. "Kommunen kunne ikke kommunikere. Politiet kunne ikke kommunikere. Myndighederne kunne ikke kommunikere til befolkningen. Der var bare totalt mørke," erindrer Claus Lind, som efter mørklægningen besluttede at dedikere sin tid og energi til at udvikle en løsning. Han og andre entusiaster indså hurtigt behovet for en robust, decentral kommunikationsinfrastruktur, der kunne modstå fremtidige strømafbrydelser og andre kriser. Denne gruppe begyndte at eksperimentere med mesh-netværksteknologi. Mesh-netværk adskiller sig fra traditionelle netværk ved at have flere knudepunkter, der kan kommunikere direkte med hinanden. Hvis én knude fejler, kan dataene stadig finde vej via de andre knudepunkter. Dette gør mesh-netværk særligt modstandsdygtige over for udfald. Efter en periode med intensive eksperimenter og test, lykkedes det at etablere et lokalt netværk, der kunne fungere uafhængigt af det traditionelle mobilnetværk og internet. Netværket er baseret på billige, kommercielt tilgængelige komponenter, hvilket gør det overkommeligt for alle at deltage. Det er nu blevet afgørende for borgerne på Bornholm at have et alternativt kommunikationsnetværk. En af de største udfordringer var at finde den rette balance mellem omkostninger, ydeevne og brugervenlighed. De valgte en løsning, der var enkel at installere og vedligeholde, så selv folk uden teknisk ekspertise kunne deltage. Udover at sikre kommunikation i krisetider har mesh-netværket også potentialet til at forbedre den generelle internetdækning på Bornholm. Især i områder med dårlig eller ingen dækning kan netværket udgøre en vigtig forskel. Projektet har vakt stor interesse lokalt, og flere øboere har meldt sig til at deltage. Gruppen deler nu deres erfaringer og viden med andre interesserede, så andre samfund kan drage fordel af deres arbejde. Dette initiativ er et godt eksempel på, hvordan lokalsamfund kan tage sagen i egen hånd og skabe robuste løsninger til at håndtere udfordringer. Samtidig understreger det vigtigheden af redundans og backup-systemer i kritisk infrastruktur. Det er blevet et vigtigt sikkerhedsnetværk for Bornholm. Mesh-netværket er nu klar til at blive aktiveret næste gang øen skulle blive ramt af en krise.





ingdk / 🏆 6. in DK Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:

Mesh-Netværk Bornholm Strømsvigt Mobilnetværk Krisestyring

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

