Socialistpolitiker Boris Vallaud kritiserer overtagelsen af markedslogikken i samfundet og understreger, at mange vigtige områder som omsorg og relationer ikke kan reducere til transaktioner. Han vil gøre dette til et centralt spørgsmål i det kommende præsidentvalg.

De seneste år har markedets rådighed over samfundets kerneområder været et centralt tema i den europæiske politiske debat. Ifølge den franske socialistpolitiker Boris Vallaud , der er formand for sin partis gruppe i Nationalforsamlingen, er der etak problemer med at overlade alt til markedslogikken.

Han pointerer, at områder som ældrepleje, vuggestuer, vandforsyning, energi og menneskelige relationer ikke fungerer optimalt som varer, der købes og sælges. Værdier som omsorg, tillid og fællesskab kan ikke måles i penge, og nogle ting har en værdi, der ikke har en pris. I lyset af det kommende franske præsidentvalg agter Vallaud at lægge vægt på synspunktet om, at samfundet ikke blot skal være en stor købmandsbutik, hvor alt bliver handlet.

Det kræver, at politikere tør sætte grænser for markedets inflydelse og i stedet prioritere det, der har reel værdi for mennesker og samfund





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