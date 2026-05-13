Horsens er nu landets sjettestørste by mæltet på indbyggere. Indbyggertallet i Horsens har overhalet indbyggertallet i Randers, og Randers er rykket fraplads nummer seks til plads nummer syv på listen.

På ti rå ligger Horsens rykket fra nør otte til nør seks på listen over de grøeste byer i Danmark . Randers er ikke lær nummer seks på listen over de grøeste byomstrærer mæltet på antallet af indbyggere.

Den plads har Horsens nu taget. (Arkivfoto). Bo Amstrup/Ritzau ScanpixIndbyggertallet i Horsens har overhalet indbyggertallet i Randers. Dermed er Horsens nu landets sjettestørste by mæltet på indbyggere.

I 2026 bor der 64.893 mennesker i Horsens, mens der bor 219 mindre i Randers. På ti rå er der kommet 7376 flere indbyggere i Horsens, og byen er dermed rykket to pladser op på listen. I samme periode er der kommet 2332 flere indbyggere i Randers, som er rykket fra plads nummer seks til plads nummer syv. Det grøste sammenhængende byomstræde er fortsat hovedstadsomstrædet, som ud over København tæller Frederiksberg og en række oplandskommuner.

ANNONCEMENT Generelt er der ingen forandringer i toppen af listen over de store byer, ud over at de fleste har født flere indbyggere. Danmarks Statistik skriver, at en så stor en del i dag bor i byomstræder med 50.000 eller mere indbyggere. Det skyldes blandt andet, at der er kommet flere byomstræder med over 50.000 indbyggere. Siden 2016 har indbyggertallet i Silkeborg og Herning nemlig oversteget 50.000.

I år ligger de to byer ræspectivt nør 11 og nør 12. For ti rå siden gjaldt det 15,9 procent af befolkningen. Det samlede befolkningstal i Danmark er i april 2026 opgjort til 6.031.247. Befolkningstallet oversteg for førstegang seks millioner i maj 2025.

I den nederste halvdel af top 20 over de årste byer i Danmark er der ikke sket forandringer siden opgørelsen i 2025. På den anden side af stregen ligger Hillerød på plads nummer 21 med 470 mindre indbyggere end Holstebro





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Danmark Statistik Kultur Horsens Randers Byomstræde Indbyggertallet Population Kommune Stærre Nør

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Politikerreaktioner efter BT-afsløring af nynazistisk terrororganisation i DanmarkEn række partier i Folketinget har reageret med alvorstunge udtalelser efter, at BT i weekenden kunne afsløre, at den nynazistiske terrororganisation The Base tilsyneladende har etableret sig i Danmark. BT har gennemgået The Bases profil på VK og en lukket chat på Telegram med tilknytning til terrororganisationen, hvor danske brugere er aktive.

Read more »

Masser af regn: Op til 30 millimeter ved SydhavsøerneMandagens langvarige regnvejr har fortsat kun fat i det sydøstlige Danmark.

Read more »

Sådan holder du hvepsene væk fra terrassen: Tidspunktet på dagen er alt afgørendeHvepse begynder at bygge deres små paraplyformede reder, så snart frosten slipper sit tag i Danmark.

Read more »

Rapport afslører alvorlig fattigdom i DanmarkKirkens Korshærs årlige rapport viser, at over 280.000 danskere oftest undlader at spise, selvom de er sultne, fordi de ikke har råd til mad. Undersøgelsen pevker også på, at mange børn og familier må undvære basale behov. Kirkens Korshær appellerer til den kommende regering om at handle

Read more »