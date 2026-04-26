Borgerligt boyband kritiserer DR for ensidig fremstilling af vælgertendenser

Mads Strange, Malte Larsen, Mikkel Bjørn og Mitchel Oliver, kendt som 'det borgerlige boyband', kritiserer DR for at fremstille en tendens, hvor unge mænd i stigende grad tilslutter sig højrefløjen, mens kvinderne bliver 'tabt på vejen'. De afviser narrativet og fremhæver mere nuancerede data om kønsfordelingen i deres partier.

De fire unge politikere Mads Strange (LA), Malte Larsen (DF), Mikkel Bjørn (DF) og Mitchel Oliver, der har fået tilnavnet 'det borgerlige boyband', kritiserer en fremstilling i DR, som de mener er præget af en ensidig venstreorienteret fortælling.

Kritikken går på, at DR's artikel antyder, at en stigende tilslutning til højrefløjen primært sker blandt unge mænd, mens kvinderne 'tabes på vejen'. Politikerne afviser dette narrativ og fremhæver, at kønsfordelingen i deres partier er mere nuanceret, især i Liberal Alliance, hvor interne tal viser en næsten ligelig repræsentation af mænd og kvinder blandt yngre vælgere. De påpeger, at DR tilsidesatte disse data i deres artikel.

I podcasten 'Borgerlig Tabloid' argumenterer de for, at det er et falsk billede at male, og at kønsnarrativet snarere passer på venstrefløjen, som de mener primært appellerer til kvinder. De understreger, at de ikke tager anstød af kælenavnet 'det borgerlige boyband', men ser det som en mulighed for selvironi og positivt engagement i dansk politik. DR forsvarer dog deres vinkel og henviser til data fra analyseinstituttet Epinion, som viser en overvægt af unge mænd blandt LA's vælgere.

De påpeger også, at artiklen anerkender en ligelig kønsfordeling i Dansk Folkeparti og citerer Mitchel Oliver for at fremhæve den kvindelige opbakning til partiets udlændingepolitik. Debatten illustrerer en bredere diskussion om mediernes dækning af politiske tendenser og risikoen for at forstærke eksisterende stereotyper.

'Det borgerlige boyband' oplever deres stigende popularitet og mediedækning, og spørgsmålet er, hvilken indflydelse de vil have på dansk politik fremover. De fire politikere er blevet bemærket for deres 'nye energi' og borgerlige æstetik, og deres tilstedeværelse i medierne har skabt interesse for deres holdninger og perspektiver. Diskussionen om kønsfordelingen i partierne og mediernes rolle i at formidle politiske budskaber fortsætter, og 'det borgerlige boyband' har tydeligt sat deres præg på denne debat





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Borgerligt Boyband DR Liberal Alliance Dansk Folkeparti Kønsfordeling Vælgertendenser Mediekritik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ny Sig Sauer P320-sag i Canada: Kritik af politiets pistolvalg intensiveresEn canadisk skydeinstruktør er blevet skadet af en Sig Sauer P320, hvilket rejser nye spørgsmål om pistolens sikkerhed og brugen af den af dansk politi. Eksperter kritiserer designet og manglen på tilstrækkelig skydetræning.

Read more »

Duften af jord om foråret har en særlig forklaringJordbunden summer igen af liv, og duften af muld er gavnlig for bakterierne.

Read more »

Intern strid i Dansk Journalistforbund om ulovlige kontantudbetalingerTidligere faglig konsulent kritiserer DJ-forperson for at nedtone omfanget af overenskomststridige udbetalinger under arbejdsnedlæggelser. Sagen rejser spørgsmål om forbundets ansvarlighed og interne kontrol.

Read more »

“Udnytter” dem der får penge tilbage i skat: Stor kæde lokker med vilde tilbudSkal den ekstra indbetaling allerede brændes af nu? SÅ lokker en af landets største kæder med vilde tilbud.

Read more »

Sammenlignes med Epstein: Instruktør bryder tavsheden og kommer med vilde anklager om Michael Jackson, Skattestyrelsen involverer flere børn, og ny forskning udfordrer landbrugetNyhederne dækker flere emner: Anklager mod Michael Jackson, Skattestyrelsens udvidede praksis med årsopgørelser til børn fra 13 år, og ny forskning der kritiserer hele systemet bag landbruget, ikke kun landmændene.

Read more »

Advarer om farlige busser: Fagforening kræver ændringerBuschaufførernes fagforening kritiserer nu Midttrafik for at kigge ensidigt på prisen, når busruter sendes i udbud blandt busselskab. Midttrafik afviser kritikken.

Read more »