Borgerforslag kræver fartgrænse på Brabrandstien i Aarhus

På den travle Brabrandsti i Aarhus er flere borgere bekymrede for den høje fart blandt nogle cyklister, der udgør en sikkerhedsrisiko for gående, børn og nybegyndere. Et borgerforslag fordømmer en fartgrænse på 30 km/t for at øge trygheden og mindske cyklisterne om at dele stien med andre trafikanter.

På den populære Brabrandsti i Aarhus , der fungerer som en vigtig forbindelse for cyklister og førekjørende mellem Aarhus Vest og Aarhus Midtby, er der voksende bekymring for sikkerheden.

Problemet er ikke overfald eller andre former for kriminalitet, men snarere den høje fart blandt nogle cyklister, især i eftermiddagstimerne og weekenderne, hvor stien er tæt befolket. Borger Tobias Risager Pedersen har derfor indledt et borgerforslag, der kræver en fartgrænse på 30 kilometer i timen på stien. Han fortæller om en oplevelse, hvor en racercykel måtte ud på græsset for at undgå en kollision med en anden hurtig cyklist, hvilket illustrerer risikoen.

Ifølge ham skaber grupper af racercyklister, løbere og går en kaotisk og utryg situation, der får folk til at føle sig nervøse for at benytte stien. Forslaget har fået støtte fra flere brugere, inklusive Martin Andreasen, som følger sin datter til skole på stien. Han peger på, at stien også er en skolevej med mange børn, og at bugtede strækninger samt gående, der fodrer ænder, øger risikoen.

Hans datteres lærer var utryg under en klassetur med over 20 elever på cykler, da hurtigkørende cyklister kom forbi. Pensionist og Røde Kors-guide Bjarne Juul støtter også kravet om en fartgrænse. Han møder dagligt større cykelhold, der fylder hele stien, og påpeger, at familier med nybegyndere på cykel ikke kan flytte sig hurtigt nok. Ifølge ham er stien for alle og ikke en racerbane.

En anden cyklist, som også bruger stien, erkender, at selvom han selvcykler i lycra, findes der mange andre steder til at køre hurtigt, hvilket understreger behovet for fælles hensyn. For Tobias Risager Pedersen handler det ikke kun om den fysiske fartgrænse, men om at mindske cyklisterne om, at de ikke er alene. En fartgrænse fungerer som et symbolsk signal på vigtigheden af at tage hensyn til andre.

Det handler om at se hinanden i øjnene, smile og sikre, at alle føler sig set. Tryghed er afgørende for, at forældre tør lade deres børn cykle på stien. Antallet af underskrifter til borgerforslaget viser, at problemet er brede omfattende, og at der er brug for en løsning, så alle kan færdes sikkert. Afstemningen slutter den 17. november, og forslaget skal nå 1.500 underskrifter for at blive drøftet i byrådet





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