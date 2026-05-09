Bordtennis-emozione med difference på 70 år

En 79-årig mand og en 10-årig pige præsterer bordtennis-oplevelser med en stor forskel i alderen, takket være en af de fortroste spillere i dansk bordtennis i kunagi, Niels Ramberg.

Bolden flyver frem og tilbage med den melodiske lyd, når den rammer bordet. Han er 79 år, hun er 10 år - og selvom der er lige omkring 70 år mellem dem, så har de en fælles passion for bordtennis.

Det er dejligt og sjovt at prøve og spille med ham, siger Lærke Jensen. De to server bolde til hinanden lørdag formiddag, fordi Lærke Jensen sidste efterår havde et stort ønske. Hun drømte om sit eget bordtennisbat. Det fortalte hun til TV MIDTVEST i forbindelse med, at bordtennisklubben i Sjørring afholdt et weekendstævne.

Så ville skæbnen, at Niels Ramberg hørte om 10-årige Lærke Jensens ønske. - Så tænkte jeg, jeg har flere bat, siger han. Den mest vindende dansker Og hvis nogen skulle ligge inde med et bat for meget, så skulle det være Niels Ramberg. Han har i sin elitekarriere vundet over 100 danmarksmesterskaber i bordtennis og er dermed den mest vindende danske bordtennisspiller nogensinde.

Så sådan blev det. Lærke Jensen modtog et bordtennisbat fra Niels Ramberg. Og som tak for gestussen havde Lærkes familie inviteret den tidligere danmarksmester på lørdagstræning i Sjørring, hvor familien bor. - Det er meget dejligt.

Det er en virkelig god fornemmelse, når man får sommerfugle i maven, siger Lærke Jensen. Og de to fik også nogle gode spil i løbet af dagen. Og selvom Lærke Jensen kun har spillet i klubben siden starten af 2025, så fik hun vristet bolden forbi Niels Ramberg ad et par omgange. Er hun god?

- Det bliver du. Hun er meget adræt og let på benene, så med lidt mere træning, så skal det nok blive fint, siger Niels Ramberg. Niels Ramberg selv spillede sit første danmarksmesterskab i 1960





