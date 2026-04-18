Bopælssagens uklare svar: Emilie Schytte-sag overlades til kommunen

Redegørelse om Emilie Schyttes bopæl giver ikke klare svar; sagen sendes videre til Frederikssund Kommune for yderligere undersøgelse, da Ankestyrelsen ikke har fundet grund til at betvivle hendes registreringer.

Redegørelsen vedrørende folketingsmedlemmet Emilie Schytte s bopælssag leverer ikke et fyldestgørende svar på, hvorvidt hun reelt har fast bopæl i Danmark. Ankestyrelsen behandlede sagen overfladisk og fastslog, at Emilie Schytte i forbindelse med sin kandidatanmeldelse opgav en adresse i Frederikssund Kommune , som også stemte overens med hendes registrering i Det Centrale Personregister (CPR).

Ankestyrelsen har efter eget udsagn ikke haft grund til at anfægte rigtigheden af de fremlagte oplysninger eller CPR-registreringen. Dette efterlader nu Frederikssund Kommune med ansvaret for at afgøre, om sagen skal undersøges nærmere. Kommunen har endnu ikke taget stilling til, hvorvidt der vil blive iværksat en undersøgelse af Emilie Schyttes boligforhold. Det fremgår af redegørelsen, at hvis der opstår tvivl om en bopælsregistrering, er det i henhold til CPR-loven kommunen, der besidder kompetencen til at træffe en afgørelse i sagen. CPR-loven hører under Digitaliseringsministeriet. Udvalget til Prøvelse af Valgene i Folketinget anmodede tirsdag formiddag Indenrigs- og Sundhedsministeriet om at udarbejde en kortfattet og hurtigt udarbejdet redegørelse om Emilie Schyttes bopæl, efter at en artikel i avisen Information havde rejst tvivl om netop dette. Redegørelsen skulle være klar tirsdag kl. 13. Tvivlen om Emilie Schyttes bopælsrelation opstod på baggrund af, at hun er svensk gift og desuden har offentliggjort adskillige videoer på sociale medier optaget i en lejlighed i Malmø. Ydermere har naboer givet udtryk for, at der var minimal aktivitet i hendes hus i Frederikssund Kommune forud for folketingsvalget i februar. Folketingets praksis foreskriver, at et folketingsmedlem skal have fast bopæl i Danmark senest 11 dage før et valg, en detalje som Ekstra Bladet beskrev onsdag aften. Den efterfølgende diskussion og mediebevågenhed omkring sagen har rejst spørgsmål om gennemsigtighed og integritet i forbindelse med folkevalgte og deres personlige forhold, der potentielt kan påvirke deres parlamentariske arbejde og vælgernes tillid. Spørgsmålet om bopæl er fundamentalt for retten til at blive valgt og fungere som folketingsmedlem i Danmark, da det afspejler en tilknytning til landet og dets borgere. Manglende overholdelse af bopælskrav kan potentielt føre til diskvalifikation og tab af mandat, hvilket understreger vigtigheden af, at sådanne sager bliver håndteret seriøst og grundigt af de relevante myndigheder. Det er afgørende, at processen for at afklare Emilie Schyttes bopælsforhold sker under fuld overholdelse af gældende lovgivning og med en klar kommunikation til offentligheden. Uden en grundig undersøgelse og en klar afgørelse risikerer man, at usikkerheden fortsætter og potentielt underminerer tilliden til de politiske institutioner. Fremadrettet vil det være interessant at følge, hvordan Frederikssund Kommune vælger at gribe sagen an, og hvilke konsekvenser en eventuel afgørelse måtte få for Emilie Schytte





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aktindsigt afslører: Redegørelse om Emilie Schytte efterlader ubesvarede spørgsmålDer er ingen reel konklusion i redegørelse om folketingsmedlems boligforhold. Kommune skal vurdere sagen.

Read more »

Eksperter trækker i land: Ny forvirring i løsgængers boligsagFolketingsmedlem Emilie Schyttes boligforhold har været til stor diskussion de seneste dage. Nu tager sagen en ny drejning.

Read more »

Information fastholder historie om boligsag efter nye oplysningerI tirsdags var Informations artikel om Emilie Schyttes bopælsforhold anledning til virak i Folketinget, hvor godkendelsen af nye folketingsmedlemmer fandt sted. Helt ekstraordinært måtte godkendelsen udsættes med en time, da artiklen såede alvorlig tvivl om Emilie Schyttes valgbarhed.

Read more »

Frederikssund Kommune undlader at undersøge folketingsmedlem Emilie Schyttes boligforholdFrederikssund Kommune har efter en foreløbig vurdering valgt ikke at indlede en undersøgelse af folketingsmedlem Emilie Schyttes boligforhold, efter der er sået tvivl om hendes bopæl i Danmark. Ankestyrelsen har konstateret, at Schytte opgav en gyldig adresse i Frederikssund Kommune ved sit kandidatur.

Read more »

Frederikssund Kommune afviser sag om Emilie Schyttes bopælFrederikssund Kommune indleder ikke en undersøgelse af folketingsmedlem Emilie Schyttes boligforhold, da kommunen på baggrund af det foreliggende materiale ikke har en formodning om, at bopælsregistreringen er ukorrekt.

Read more »

Frederikssund Kommune vil ikke undersøge Emilie Schyttes boligforholdDer bliver ikke indledt en kommunal undersøgelse af løsgænger i Folketinget Emilie Schyttes boligforhold.

Read more »