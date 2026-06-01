Bomberydderne: Tæt på farlige efterladenskaber og intense opdrag

Dette indhold følger bomberyddere i deres arbejde med at neutralisere og bortskaffe farlige militaire genstande fra fortiden. Fra granatsafarier i Sønderjylland til store luftbomber i Odense viser serien both den tekniske ekspertise og den menneskelige udfordring blandt的专业 team. Mød Mikkel Hanne og Erik mens de står overfor spændende og livsfarlige situationer i deres daglige mission for at sikre borgernes sikkerhed.

Bomber ydderne er engruppe af eksperter der specialiserer sig i at håndtere og neutralisere farlige efterladenskaber fra fortiden. I denne dokumentarserie følger vi med i intense opsporninger og bortskaffelser afammunition der stadig er farlige.

Mikkel tager på en granatsafari i Sønderjylland hvor han leder efter og nedlægger flere ubrugte granater. Hanne en nybegynder har fået en håndgranat tildelt som del af hendes træning og skal lære at håndtere den sikkert. Et besøg på et museum viser sig at indeholde en potentiel trussel når gamle militære genstande bliver opdaget. Den erfarne bomberydder Erik står over for en særlig udfordring når han skal håndtere 7,5 kg ustabil dynamit med en udløbsdato langt ude i fremtiden.

I Viborg bliver en syrebombe fundet og i Odense drifter en luftbombe ind over byen. Et enkelt opkald kan lukke en hel midtby ned mens bomberydderne rykk放过 ud når ingen andre kan hjælpe og hvert sekund tæller. Under presset kæmper Hanne for at bestå den strenge eksamen for at blive en fuldgyldig bomberydder. I Korsør kostede en voldsom eksplosion en mand livet og på stedet foretager bomberydderne et opsigtsvækkende fund.

Politiet kalder også EOD da en håndgranat blev fundet på en terrasse i København. For Hanne kulminerer alle erfaringerne når hun får chancen for at demonstrere sine nye færdigheder. Serien giver et indblik i det arbejde der foregår bag kulisserne når fortidens krigsmateriel pludselig bliver en nutidig trussel. Disse professionelle håndterer alt fra små håndgranater til store luftbomber med stor omhu og teknisk ekspertise.

Deres mission er at beskytte borgerne ved at fjerne farlige genstande før de kan forårsage skade. Dokumentarserien følger teamet gennem en række spændende og farlige opdrag og viser både den teknisk komplekse proces og den menneskelige side af at arbejde med sådan et højrisikojob. Hver episode bærer på en blanding af spænding udfordringer og læringsmuligheder. Læs med for at se hvordan disse modige eksperter hver dag gør Danmark tryggere ved at rydde op i fortidens efterladenskaber





