Boligkrise i Spanien, Luftangreb i Libanon og mere

Siden har selskabet arbejdet på at indsætte alternativ transport til weekenden. Nordsjællands Politi har sigtet to personer i forbindelse med ulykken på Gribskovbanen i april. Overalt i Europa er der mangel på boliger, men i Spanien bider det ekstra hårdt.

Siden har selskabet arbejdet på at indsætte alternativ transport til weekenden. Nordsjællands Politi har sigtet to personer i forbindelse med ulykken på Gribskovbanen i april.

Den ene af de to sigtede er en medarbejder fra driftcentralen i Hillerød, der var på arbejde den morgen, togulykken skete. Det bekræfter Lokaltog overfor DR. Lokaltog har ikke oplysninger om, hvem den anden sigtede er og henviser til Nordsjællands Politi, som ikke har yderligere at tilføje. Overalt i Europa er der mangel på boliger, men i Spanien bider det ekstra hårdt.

Kombination af voldsom stigning i turisme, træk mod store byer og befolkningstilvækst betyder at alene i hovedstaden, Madrid, er lejepriserne steget med 80 procent på 5 år. Og ikke alle har råd til at betale, og nu er en 87-årig kvinde blevet et symbol på Spaniens på boligkrise. Årsagen er mangel på togpersonale som følge af for meget sporarbejde. Det er tre strækninger, der vil blive ramt.

DSB anbefaler, at du tjekker Rejseplanen for at få et overblik over det. Her til morgen har der ifølge det libanesiske nyhedsbureau NNA været et luftangreb mod Libanon, hvor mindst fire personer angiveligt er blevet dræbt til trods for netop indgået våbenhvile. Der har mere specifikt været en række angreb i det libanesiske Nabatieh-område fra start nat og frem til morgenen. Som et eksperiment har Jesper Møller datet en chatbot i tre uger som deltager i DR-programmet 'Min kunstige kæreste'.

Han fortæller at den sagde alle de rigtige ting og han blev forelsket i den. Samtidig oplevede han en sorg, fordi han vidste at forholdet ikke var ægte, fortæller han i DR-podcasten Prompt. Det sker i kølvandet på en krise, som har fået landets økonomi til at være i stilstand gennem de seneste 50 dage. Præsidentens handling giver nu mulighed for at sætte militæret ind over for demonstranter, der i flere uger har blokeret store veje i landet.

Normalt er det sportsgrene som amerikansk fodbold og basketball, der er de mest populære i USA. Men efter to sejre til VM begynder begejstringen over VM at sprede sig i USA. Det er den sjældne ebolavariant Bundibugyo, der i øjeblikket breder sig. Udbruddet rammer især Ituri-provinsen i den østlige del af landet, men også Nordkivu og Sydkivu er hårdt ramt.

Der findes hverken en godkendt behandling eller vaccine mod varianten. Verdenssundhedsorganisationen (WHO) vurderer, at det aktuelle udbrud har en dødelighed på mellem 30 og 50 procent. Beslutningen kommer, efter at Ukraine navngav en specifik militærenhed efter Den Ukrainske Oprørshær (UPA). Mange ukrainere anser UPA, der eksisterede i 1940'erne og 1950'erne, som helte, men i Polen er UPA beskyldt for at udføre folkedrab på polakker i Volhynia-regionen i årene 1943 til 1945.

Ifølge mediet er det det franske filmselskab StudioCanal, der står bag serien, der vil bestå af 52 episoder af 11 minutters varighed. Astrid Lindgren Aktiebolag, der varetager rettigheder med Lindgrens værker, er også indevover. Det er ikke rart at være på hospitalet som barn, og slet ikke når man skal en tur i et monstrum som en MR-scanner. Derfor bliver mange børn lagt i narkose, når de skal have lavet scanningen, men på Aarhus Universitetshospital er der hjælp at hente.

Et tæt samarbejde mellem radiografer og hospitalsklovne gør nemlig børnene trygge nok til at klare scanningen vågen. Siden september 2024 har mere end 150 børn deltaget i projektet, og over 140 har gennemført deres MR-scanning uden brug af anæstesi. USA møder Australien ved VM Fodbold. Følg kampen her eller se den på DRTV.

Få overblik over resultater og stilling. Som det ofte er med indvielser, var der naturligvis en rød snor, der skulle klippes over





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Boligkrise Spanien Libanon Luftangreb Ebolavariant

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