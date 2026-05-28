Boligejer vinder klagesag om renter på forkert skatterabat

Alexander Mustafa Sethi fra Amager har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen mod renter på en forkert skatterabat. Sagen kan få konsekvenser for hundredtusindvis af boligejere.

Alexander Mustafa Sethi er en af de flere hundredetusinde boligejere, der fik en for høj skatterabat som følge af det nye boligskattesystems manglende evne til at regne på tværs af ejendomsværdiskat og grundskyld i 2024 og 2025.

Sådan lyder det fra flere eksperter, efter at en boligejer har vundet en klagesag hos Skattestyrelsen. Boligejeren Alexander Mustafa Sethi fra Amager har fået medhold i, at det var forkert, at han skulle betale renter, efter skattevæsenet gav ham en forkert skatterabat. Da årsopgørelsen kom, blev rabatten fjernet, og han stod med en restskat på knap 19.000 kroner plus renter.

Afsløringen af, at den forkerte skatterabat ville give skattesmæk og renter til hundredtusindvis af boligejere, var også noget, der fik boligejeren til at spærre øjnene op. Alexander Mustafa Sethi arbejder til dagligt som investeringschef i den finansielle sektor. Som bankansat kunne han slet ikke få det til at passe, at myndighederne kunne kræve renter for en periode, hvor han samtidig ikke havde haft mulighed for at betale den forkerte skatterabat tilbage.

Han valgte derfor at klage over renterne, ikke over selve skatten. Efter omkring et års sagsbehandling har Skattestyrelsen nu givet ham medhold. For ham er sagen principiel, og han kalder det urimeligt, at skattevæsenet har krævet renter for noget, som boligejere ikke har haft en jordisk chance for at opdage. Han frygter, at mange andre slet ikke har opdaget problemet, og at boligejere med samme eller andre fejl kan have mange flere penge ude at svømme.

Som DR har afdækket, var den forkerte skatterabat og de efterfølgende tillægslån eller skattesmæk en del af en bevidst køreplan. Systemet kunne ikke regne rabatten korrekt ud, når den ene boligskat steg, og den anden faldt på forskudsopgørelsen. Omkring 300.000 boligejere skulle finde og indtaste det såkaldte BFE-nummer for deres bolig for at slippe ud af tillægslånet, hvilket i stedet gav restskat med renter. Ifølge to juraprofessorer er spørgsmålet nu, om skattevæsenet bør genoptage sagerne af egen drift.

Professor Rasmus Grønved Nielsen vurderer, at der ikke er hjemmel til at opkræve renter i disse tilfælde, og at Skatteforvaltningen som konsekvens bør eftergive renter for alle berørte for ikke at forskelsbehandle. Professor Frederik Waage bakker op og mener, at sagen får vidtrækkende konsekvenser, og at Skat enten må betale pengene tilbage eller få lovgivere til at lave en ny lovændring





