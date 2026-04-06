Bo Svenssons drømmedebut: FC København knuste Silkeborg med 7-0

Bo Svensson fik en forrygende debut som FC Københavns træner, da holdet smadrede Silkeborg IF med hele 7-0 i Superligaen. Sejren tangerede samtidig rekorden for den største sejr i ligaens historie.

Fodbold er en fascinerende sport. Den kan være ubarmhjertig den ene dag og tilgivende den næste. Den er underholdende, næsten altid. Aftenens Superliga-opgør mellem FC København og Silkeborg IF er et perfekt eksempel på dette. Fra tilskuerne på FC Københavns stemningstribune lød beskeden ned mod hjemmeholdets spillere: 'I fik en ægte københavner fyret. Lad det ikke blive to', da de trådte ind på den grønne bane på det danske nationalstadion.

Jacob Neestrup, der har brugt det meste af sit liv i klubben, er ikke længere cheftræner, og det var angiveligt spillernes skyld. En ny mand med FC København i blodet skulle nu føre klubben tilbage til toppen af dansk fodbold, nemlig den tidligere spiller Bo Svensson. Debuten foran 20.000 sejrshungrende fans, som ikke havde fået en Superliga-sejr siden den 23. november 2025. Hvordan svarer man på en sådan udfordring som FC København-spiller i en helt ny og uvant situation? Svaret var en overbevisende sejr, hvor Silkeborg IF blev sendt hjem til Søhøjlandet med en knusende lussing på hele 7-0. Bo Svensson udtrykte sin glæde: 'Det siger sig selv, at det var en rigtig god debut. Jeg er glad for, vi vandt og for måltavlen, men jeg er mest glad for, hvordan drengene gjorde det. Jeg så intensitet og villighed til at arbejde hårdt bagud, og vi var gode i genpresset, krydret med nogle offensivspillere, der var i topform', fortæller Svensson, som var tilbage på det stadion, hvor han tidligere havde oplevet store triumfer - herunder fire mesterskaber. 'Det er den mest specielle arena for mig, så selvom jeg ikke har været tæt på græsset i tyve år, så er det meget specielt for mig.' Kampens højdepunkter kan ses i videoen ovenfor. Afklapsningen af Silkeborg med 7-0 var en tangering af den største sejr i Superligaens historie, og det gav naturligvis et tiltrængt boost i en periode, hvor resultaterne ikke helt havde været, som man ønskede sig, udtaler FC Københavns nye træner. Det er dog vigtigt ikke at hvile på laurbærrene. 'De har været igennem en svær periode, men vi skal heller ikke lade os rive med. Det var kun én kamp, én uge, og der blev sat en god standard. Nu gælder det om at fastholde det niveau,' siger han. Det budskab er også blevet modtaget af spillerne. Anfører Mathias 'Zanka' Jørgensen udtaler: 'De tre point er vigtige, men for os handler det om at fortsætte udviklingen og blive bedre og bedre. Nu er barren sat højt, og vi skal levere den samme energi og sammenhold i holdet hver gang.' Zanka blev også bedt om at beskrive den nye træner. 'Han er en ærlig mand. Han er direkte omkring de krav, han stiller. Han har sat nogle enkle krav, og vi arbejder derfra. Det har truppen reageret godt på, og det er fedt', fortæller Zanka. Adspurgt om hvad tangeringen af Superliga-rekorden betød for Svensson, var svaret ligeledes enkelt fra den nye træner





