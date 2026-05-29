Bloom-festivalen fejrer ti år med viden, fællesskab og oplevelse

Bloom-festivalen i Søndermarken åbner for sin tiende sæson og forventer 25.000 gæster. Festivalen kombinerer gratis foredrag med forskere og en sanselig oplevelse, der appellerer til en større, nyere publikum.

Da festivaldirektør Svante Lindeburg for ti år siden første gang præsenterede ideen om en festival med fokus på natur og videnskab, blev han mødt med skepsis.

I dag er Bloom-festivalen en voksende succes og åbner for sin tiende sæson i Søndermarken på Frederiksberg med forventede 25.000 gæster, op imod 6.000 ved den allerførste udgave i 2015. Festivalen tilbyder gratis foredrag på seks scener, hvor publikum kan opleve kendte navne som den britiske fantasiforsker Adam Zeman, den tyske biforsker Lars Chittka og den danske biolog Michael Broberg Palmgren.

Især Willerslev-brødrene, dna-forsker Eske og antropolog Rane, har været med og bidrage til, at feltet af forskere, der kan tiltrække fulde sale, er blevet langt større i dag, fortæller Lindeburg. I en tid med konstant tilgængelig information på skærme, handler det for ham om at skabe fællesskab og en del af en ny fælles viden, som man kan dele med andre efterfølgende.

Publikum består til over 70 procent af kvinder og cirka 60 procent er under 35 år, hvilket Lindeburg mener skyldes en bevidst kommunikation, der gør festivalen "lækker, sanselig og forførende" snarere end støvet. Arrangørfirmaet Original Talks, der står bag, har siden 2015 haft som mål at flytte foredragene ud af de traditionelle loci som forsamlingshuse og biblioteker og på til større, mere udsøgte scener, hvor man kan nyde et glas vin i pausen.

Der er en stigende efterspørgsel efter forskere, der har en velunderbygget viden, ofte baseret i egen forskning eller en solid formidling af andres forskning. Det illustreres godt med arrangementet 'Teorier om stort og småt', hvor fysikerne Holger Bech Nielsen og Albert Sneppen mødes i samtale om kosmologi og partikelfysik. Professor i økonomi Jon Sundbo fra Roskilde Universitet peger på, at foredragene er blevet en del af oplevelsesøkonomien, hvor folk søger ny viden, men primært oplevelser.

Man booker ofte forskere langt i forvejen, men man forsøger også at introducere publikum for nye navne og dermed skabe den næste generation af foredragsholdere, som Lindeburg formulerer det





