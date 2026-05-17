Blonde AI-kvinder hylde Trump i videoer – men ingen realitet i virkeligheden

En del af valgkampen i USA har allerede skudt i gang på sociale medier, hvor AI-profiler hylder præsident Donald Trump og lander hårdt på hans modstandere. Ifølge AFP risikerer vi, at kunstig intelligens kan blive brugt til atссияere på kommende valg og påvirke folkeoph nhaet, når proposerede manipulering af det offentlige sind vokser.

De ligner dedikerede Trump -fans – men kvinderne eksisterer slet ikke i virkeligheden. Selvom midtvejsvalget først løber af stablen til november, er valgkampen allerede i fuld gang på sociale medier.

Blonde kvinder i militæruniformer eller badedragter hylder den amerikanske præsident, Donald Trump, og lander samtidig ud for hans modstandere i en stribe videoer. Men selvom kvinderne ligner ægte Trump-tilhængere, er de i virkeligheden skabt med kunstig intelligens. »Trump er USAs fremtid,« lyder det blandt andet i en video på TikTok, mens brugerne i en anden lokkes med, at de får »en ny følger fra Texas«, hvis de stemmer på Trump.

Ifølge AFP har misinformation længe været et udbredt problem op til valg, men med kunstig intelligens kan manipulationen nå et helt nyt niveau. TjekDet skriver, at det ikke i alle tilfælde er klart, hvem der står bag de falske profiler, som ifølge mediet florerer i stort omfang. Donald Trump delte tidligere i år selv en video på sin platform Truth Social med en glamourøs, platinblond AI-avatar, som spredte anklager mod Californiens demokratiske guvernør.

Til AFP siger Andrew Yoon fra ngo'en CivAI, at den voksende bølge af politiske AI-influencere giver et indblik i en fremtid, hvor AI-indhold i stigende grad bruges til at påvirke den offentlige mening





btdk / 🏆 10. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Trump Midtvaldsvalg Valgkamp Themis Social Media Manipulation Artificial Intelligence

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Donald Trump afveg fra præsidenters linje og talte med den kinesiske præsident om USA's våbensalg til TaiwanDonald Trump talte med den kinesiske præsident Xi Jinping på toppmødet mellem USA og Kina. Han afveg fra tidligere præsidenters linje og talte med kineseren om USA's våbensalg til Taiwan.

Read more »

Donald Trump hævder bombeaktion mod IS-kommandør i Vestafrika.Donald Trump hævder, at amerikanske styrker sammen med den nigerianske hær har dræbt IS-kommandøren Abu-Bilal al-Minuki, en vigtig figur i IS globalt, som med hans død er blevet svækket.

Read more »

Donald Trump blev Xi'et: analyser efter besøgsændtEn analyse af Donald Trumps besøg i Beijing, hvor der blev anholdt om en mulig fane-situation.

Read more »

Donald Trump var derinde, 'det var nok alkohol'Bivirkningerne af Donald Trumps besøg i Kina er spekuleret i. Men en tidligere rådgiver kommer nu med en forklaring, hvor han diagnosticerer, at Trump var derinde for at 'tage en drink på en skål', og det var nok alkohol, som han stod for at drikke.

Read more »