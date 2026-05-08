Blandede nyheder: Fra datacentre til hantavirus og kongelige rejser

En bred vifte af nyheder, der spænder fra bekymringer over et datacenter til hantavirusudbrud, kunstprojekter for unge med handicap og kongelige begivenheder. Læs om de seneste begivenheder i Danmark og verden.

Aksel Thorvald Petersen og Berit Søndergaard Madsen er dybt bekymrede over planerne om et datacenter tæt ved deres gård. Et datacenter huser computere, servere og netværksudstyr til opbevaring, behandling og distribution af enorme mængder digitale data.

De frygter, at det vil påvirke deres daglige liv og miljøet omkring dem. I en anden del af landet har 20-årige Emil Asbæk Wolf og 30-årige Victoria Angelina Rasmussen, begge med cerebral parese, deltaget i et kunstprojekt for unge med handicap. Projektet gav dem en oplevelse af fri bevægelse og accept, som de sjældent oplever i deres dagligdag. Kunstudstillingen kan ses på Kunsthuset Annaborg i Hillerød.

I mellemtiden har hantaviruset fra krydstogtskibet MV Hondius bredt sig til flere lande. Tre personer er døde af viruset, herunder en dansker, der nu er i selvisolation. Den 19. april blev fynske Jakob Larsen syg på færgen mod Færøerne og blev senere diagnosticeret med hantavirus. En mand er blevet idømt et års fængsel for vold og stalking af flere kvinder, mens danske og amerikanske soldater deltager i en fælles militærøvelse i Sverige.

Et afskedsbrev fra Jeffrey Epstein er blevet frigivet, hvilket har skabt opmærksomhed i amerikanske medier. I sportsverdenen blev Althea Reinhardt rørt af hyldesten fra sine holdkammerater i Odense Håndbold, mens Folketinget står over for en omfattende flytning med 500 flytninger. BBC har delt en video fra MV Hondius, hvor kaptajn fortæller passagererne om en død. Lis Sørensen var glad for at fuldføre sin version af 'Seized the light' natten før optræden.

USA's udenrigsminister Marco Rubio mødes med Pave Leo i Rom, hvilket har skabt spekulationer. Årets konfirmander får i gennemsnit gaver for 32.360 kroner, mens en hollandsk familie fandt en sjælden 'sildekonge' på stranden ved Løkken. Legoland i Billund åbner en ny del af sit miniland med en model af Dannebrog, mens kong Frederik og dronning Mary sejlede med det rigtige Dannebrog. Jonas Vingegaard er i godt humør forud for Giro d’Italia og håber på at vinde alle tre Grand Tours





