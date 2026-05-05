Blake Livelys comeback til Met Gala og andre store historier fra ugen

Hollywoodskuespilleren Blake Lively gjorde en bemærkelsesværdig comeback til Met Gala i New York efter en længere periode væk fra rampelyset. Samtidig overlevede en ung mand en livstruende hændelse, og danske tennisstjerner kritiserer Grand Slam-turneringerne for at betale for lidt. Disse og andre store historier fra ugen.

Hollywood skuespilleren Blake Lively gjorde en bemærkelsesværdig comeback til den prestigefyldte Met Gala i New York efter en længere periode væk fra rampelyset. Hendes optræden kom kun få timer efter, at hun indgik et historisk forlig i den årelange retssag mod skuespilleren Justin Baldoni .

Livelys tilstedeværelse på den årlige modefest, der samler nogle af verdens mest kendte skuespillere, musikere og modedesignere, blev mødt med stor opmærksomhed. Hendes valg af outfit og generelle fremtoning blev diskuteret i medierne, og mange spekulerede i, om hendes tilbagevenden til rampelyset var en bevidst strategi for at skabe positiv opmærksomhed omkring sig selv efter den juridiske sag.

I en helt anden verden, men lige så dramatisk, overlevede den unge Silas Thomsen Balslev en livstruende hændelse, da han blev ramt af 25.000 volt elektricitet. Det var et særligt venskab, der spillede en afgørende rolle i hans overlevelse. Balslevs historie er et vidnesbyrd om mod og venskab, og den har fået stor opmærksomhed i danske medier. Samtidig har flere af verdens største tennisstjerner igen rettet kritik mod Grand Slam-turneringerne for at betale dem for lidt.

Spillerne argumenterer for, at turneringernes indtægter stiger hurtigere end præmiepengene, hvilket de finder uretfærdigt. Denne kritik er TV 2 Sports tennisekspert Peter Bastiansen uenig i, og han kalder spillerne grådige. Debatten om lønnen i tennisverdenen fortsætter med at være en varm emne. Den danske basketballspiller Laura Ziegler står foran en historisk milepæl, da hun er på vej til at blive den første dansker nogensinde til at spille i WNBA-klubben LA Sparks.

Hendes kontrakt med klubben er en stor succes for dansk basketball og et bevis på, at danske atleter kan konkurrere på verdensplan. I en helt anden kontekst har flere danske byer set en stigning i antallet af gavlmalerier. Alle de medvirkende i projektet siger samstemmende til TV 2, at de aldrig har set så mange gavlmalerier som i dag. Det er et tegn på, at kunst og kultur får en større plads i det offentlige rum.

Samtidig har den colombianske popstjerne Shakira samlet op mod to millioner mennesker til en gratis koncert ved stranden Copacabana i Rio de Janeiro. Men TV 2s digitale efterretningskorrespondent Peter Møller har gennemgået videoer og billeder fra koncerten og finder, at mediernes beskrivelse af koncerten ikke stemmer overens med virkeligheden





