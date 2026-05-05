Blåt Rejsekort får forlænget levetid på Sjælland

Rejsende på Sjælland, Lolland, Falster og Møn får en ekstra måned til at bruge det blå Rejsekort, mens det udfases i resten af landet. Overgangen til nye løsninger som Rejsekort-appen og Basiskortet fortsætter.

FDM sagsøger parkeringsselskab for udstedelse af ulovlige bøder. Denne sag giver dog en gruppe rejsende lidt mere tid til at omstille sig, og ikke alle behøver at kassere deres gamle kort med det samme.

Rejsende i Jylland og på Fyn skal stoppe med at bruge det velkendte blå Rejsekort den 28. maj, men passagerer på Sjælland, Lolland, Falster og Møn kan fortsætte med at bruge kortet indtil den 29. juni. Denne forlængelse er primært baseret på geografiske faktorer, da omkring 300.000 danskere stadig benytter det fysiske Rejsekort, og cirka 70 procent af disse bor på Sjælland.

Beslutningen om at forlænge perioden er truffet for at tage hensyn til, hvor flest rejsende endnu ikke er overgået til nye løsninger. Udviklingen af nye billettyper spiller også en rolle, da nogle af de såkaldte Basiskort endnu ikke er fuldt implementeret, hvilket har nødvendiggjort en justering af tidsplanen. Selvom mange stadig bruger det fysiske kort, er langt de fleste danske rejsende allerede gået over til alternative løsninger.

Over tre millioner har allerede skiftet til Rejsekort-appen, hvor ind- og udtjekning foregår via smartphone, og betalingen sker efterfølgende. For dem, der fortsat foretrækker en fysisk løsning, introduceres Basiskortet i to varianter: et personligt kort, der giver adgang til rabatter for eksempelvis pensionister og personer med handicap, og et anonymt kort, som kan bruges af flere personer uden registrering.

Det anonyme Basiskort vil være tilgængeligt i kiosker, 7-Eleven og udvalgte salgssteder senest den 26. maj og kan oplades med både kontanter og betalingskort. Den ekstra måned skal give de resterende brugere bedre mulighed for at finde den løsning, der passer bedst til deres behov. Rejsekort & Rejseplan oplyser, at kunder med særlige billettyper, der endnu ikke er klar, vil blive kontaktet direkte.

Dette betyder, at det blå Rejsekort endnu ikke er helt udfaset, men for mange rejsende er afslutningen nu tydeligt i sigte. Overgangen til nye løsninger har været en gradvis proces, og denne forlængelse er et skridt på vejen mod en fuldstændig digitalisering af billetkøb og -tjekning i den offentlige transport. Det er vigtigt for Rejsekort & Rejseplan at sikre, at alle rejsende har mulighed for at fortsætte med at benytte offentlig transport uden problemer under overgangen.

Derfor er der blevet lagt vægt på at udvikle forskellige løsninger, der imødekommer forskellige behov og præferencer. Basiskortet er et eksempel på dette, da det giver en fleksibel og tilgængelig løsning for dem, der ikke ønsker at bruge en app eller et personligt kort. Samtidig er Rejsekort-appen blevet optimeret for at gøre den mere brugervenlig og pålidelig. Rejsekort & Rejseplan fortsætter med at overvåge udviklingen og vil foretage justeringer efter behov for at sikre en smidig overgang for alle rejsende.

De opfordrer alle rejsende til at holde sig opdateret på deres hjemmeside og sociale medier for at få de seneste oplysninger om overgangen. Det er også muligt at kontakte deres kundeservice for at få hjælp og vejledning. Målet er at skabe et moderne og effektivt billetsystem, der gør det nemt og bekvemt at rejse med offentlig transport i Danmark.

Denne overgang er en vigtig del af denne proces, og Rejsekort & Rejseplan er engageret i at gøre den så problemfri som muligt for alle rejsende. Den fortsatte brug af det blå Rejsekort på Sjælland, Lolland, Falster og Møn giver rejsende i disse områder mere tid til at vælge den løsning, der passer dem bedst, og til at vænne sig til de nye procedurer.

Det er også en mulighed for Rejsekort & Rejseplan at indsamle feedback fra brugerne og foretage eventuelle nødvendige justeringer, før det blå Rejsekort endeligt udfases. Denne feedback er vigtig for at sikre, at de nye løsninger er brugervenlige og effektive. Rejsekort & Rejseplan er taknemmelige for tålmodigheden og forståelsen fra de rejsende under denne overgangsperiode. De er overbeviste om, at de nye løsninger vil forbedre rejseoplevelsen for alle i det lange løb





