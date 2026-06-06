Blå Sol i Randers: Andet år med udsolgt festival

Blå Sol festivalen i Randers har for andet år i træk opnået udsolgt, drevet af lokalt engagement og frivillighed. Bestyrelsen har dog ingen umiddelbare planer om udvidelse næste år.

Festival sæsonen ruller over Danmark, og i Randers har en ny spiller på scenen allerede markeret sig markant. Blå Sol , der kun er to år gammel, har for andet år i træk meldt totalt udsolgt.

Det er en bedrift, der overrasker selv medstifter Christian Degn. Vi troede, at andet år ville blive svært, men endte med udsolgt igen. For få år siden stod vi med en festivaldrøm og ingen penge, og vi blev betragtet som en joke i branchen, fortæller han. Succesen skyldes ifølge Degn ikke mindst det lokale engagement.

Det handler om, at frivillige, lokale virksomheder og byens foreninger er gået sammen om at skabe noget unikt. Der ligger meget lokalpatriotisme i denne festival. Esben Marcher, formand for Dansk Live, er imponeret. Normalt starter små non-profit festivaler langsomt op og vokser gradvist.

Her har man vendt det om og givet fuld gas fra start. Man engagerede byens borgere og erhvervsliv allerede inden festivalen eksisterede, hvilket har skabt et stærkt fundament. På trods af den hurtige vækst har bestyrelsen ikke planer om at udvide festivalen næste år. Vi har drøftet det, men det ligger ikke i kortene, siger Degn.

Vores festivalforening er som et bøgetræ, der er skudt hurtigt i vejret, så stammen skal kunne følge med. Festivalen finder sted i Randers og tiltrækker både lokale og tilrejsende med et program, der spænder over flere genrer. Arrangørerne lægger vægt på at skabe en intim atmosfære, hvor publikum kan opleve musikken tæt på. Det koncept har tilsyneladende ramt en nerve, for billetterne forsvinder hurtigt.

Blå Sol er et eksempel på, hvordan en festival kan vokse hurtigt med den rette opbakning. Det er ikke kun musikken, men også fællesskabet, der trækker. Frivillige arbejder utrætteligt for at gøre festivalen til en succes, og lokale sponsorer bidrager med ressourcer. Denne model kan inspirere andre byer, der drømmer om at skabe deres egen festival.

Christian Degn håber, at Blå Sol kan fortsætte med at udvikle sig i et tempo, der sikrer kvalitet og bæredygtighed. Vi vil hellere vokse langsomt og sikkert end at eksplodere og miste kontrollen, siger han. Festivalen har allerede sat sit præg på Randers, og fremtiden ser lys ud. Selvom der ikke er planer om udvidelse lige nu, er der allerede snak om, hvad næste år kan bringe.

Måske flere dage, måske flere scener. Men først skal vi konsolidere og sikre, at vi har styr på det grundlæggende, understreger Degn. Blå Sol viser, at med den rette kombination af passion, lokal opbakning og en solid plan kan selv en ung festival opnå imponerende resultater. Det er en historie, der kan motivere andre initiativtagere til at følge deres drømme





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Blå Sol Festival Randers Lokalt Engagement Udsolgt

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