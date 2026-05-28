Blå Fredag på Bryggen - REMA 1000 Bryggens Bastion

REMA 1000 Bryggens Bastion holder 'Blå Fredag' den 29. maj, hvor der bliver sat prisfald på flere populære varer og der bliver arrangeret lokale aktiviteter for kunderne.

Priserne på dagligvarer fylder mere i budgettet, end de gjorde for få år siden. Flere vælger at planlægge indkøbene nøje og tage turen efter de bedste tilbud, når supermarkederne lokker med store besparelser.

På Amager og Islands Brygge er det langt fra usædvanligt, at folk deler gode tilbud med hinanden på sociale medier. Særligt varer som smør, sodavand og toiletpapir kan hurtigt få kunderne til at reagere, når priserne falder markant. Samtidig er mange danskere også blevet glade for lokale arrangementer i butikkerne, hvor indkøbsturen bliver lidt mere hyggelig end normalt.

Netop sådan et arrangement er nu på vej på Bryggen, hvor en lokal REMA 1000 gør klar til en særlig fredag med skarpe priser og aktiviteter for kunderne. REMA 1000 Bryggens Bastion holder fredag 29. maj det, butikken kalder 'Blå Fredag'. Her bliver flere populære varer sat kraftigt ned i pris i løbet af dagen. Blandt tilbuddene finder kunderne Coca Cola dåser til 2 kroner stykket.

Det svarer til 48 kroner for en hel ramme. Butikken oplyser dog samtidig, at der maksimalt kan købes 72 dåser pr. kunde pr. variant. Der bliver også sat prisfald på REMA 1000 toiletpapir og køkkenrulle, som sælges til 10 kroner pr. pakke. Lurpak smør, smørbar og Kærgården smørbar kommer til at koste 8 kroner pr. pakke.

Vådservietter bliver ligeledes solgt til 8 kroner pr. pakke. Butikken lokker også med ekstra hygge fredag eftermiddag. Fra klokken 15 til 18 bliver der stillet kaffevogn op, og kunderne kan samtidig få is, mens de handler ind. Arrangementet er målrettet folk fra Amager og Islands Brygge, hvor mange allerede har delt opslaget på Facebook.

Butikken har samtidig startet en konkurrence på sociale medier, hvor kunder kan vinde tre rammer valgfri Coca Cola





