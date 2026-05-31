Bjarne Riis åbner op om dopingslivets efterspil og den vedvarende betydning af Tour-sejren

Den tidligere tourvinder beskriver i et nyt interview, hvordan hans dopingperiode fra 1993 til 1998 har påvirket både hans personlige liv og hans offentlige omdømme, og hvorfor sejren i 1996 stadig betyder så meget.

Bjarne Riis har i flere år offentligt berettet om sit dopingskandale fra 1990'erne, men nu har den tidligere Tour de France‑vinder besluttet at give et dybere indblik i den efterfølgende periode, der har præget både hans personlige liv og hans professionelle omdømme.

På et nyligt interview i et dansk tv‑program talte Riis udførligt om de år, der gik fra hans første eksperiment med præstationsfremmende midler i 1993 til det afgørende år 1998, hvor han efter eget udtryk endte på det punkt, hvor han måtte konfrontere de konsekvenser, som dopingbrug havde haft på hans psykiske velbefindende. Riis beskrev, hvordan han i denne femårige fase indtog EPO, kortikosteroider og væksthormoner i en rutine, som blev en del af hans hverdag på cykelbanerne.

Han mindede om de mange timer i træningslejre, hvor doserne blev justeret som om de var kosttilskud, og hvordan den konstante jagt på præstation mindst lige så meget påvirkede hans socialliv som hans fysiske formåen.

"Det var som om jeg levede i en parallel verden," sagde Riis, "hvor jeg hver dag skulle balancere ønsket om at vinde med den indre tvivl om, hvad jeg egentlig gjorde ved min egen krop. "



Selvom hans første offentlige indrømmelse i 2007 - hvor han sagde: "Jeg har taget doping og EPO, og det var en del af min hverdag" - chokerede både fans og medier, har det ikke ændret den følelsesmæssige vægt, som sejren i 1996 stadig bærer for ham.

Tour de France‑triumfen, som gjorde ham til den første danske vinder og indførte ham i historien som "Ørnen fra Herning", forbliver et af de mest betydningsfulde øjeblikke i hans liv. Riis understregede, at selvom hans dopingbrug ikke førte til, at hans titel blev frataget, så har den vedvarende offentlige debat om hans etiske valg formet hans identitet på nye måder.

"Sejren betyder selvfølgelig rigtig meget - den er en stor del af min identitet. Men jeg kan ikke længere gøre krav på, at den kun er et rent sportligt resultat; den er også et symbol på de fejl, jeg har begået, og den måde jeg har lært at leve med dem på," forklarede han.



I de sidste to årtier har Riis oplevet, at hans fortid stadig bliver bragt op i både sportskredse og i almene samtaler.

Han beskriver, hvordan han ofte møder skeptiske blikke, når han deltager i paneldebatter om dyrkningsmetoder i cykelsporten, eller når han giver foredrag om antitoksisk livsstil.

"Det er jo ikke alle, der er kommet videre. Men det kan jeg ikke gøre noget ved, det må være deres problem," udtalte han, mens han samtidig anerkendte, at den offentlige kritik har tvunget ham til at reflektere grundigt over sin egen rolle i den bredere dopingskultur. Leif, en af de journalister, der har fulgt hans sag siden starten, indrømmede, at han selv blev overrasket over de rå og ærlige optagelser, som Riis delte fra sin private dagbog.

Disse optagelser understøtter nu den fortælling, at dopingens påvirkning rakte langt ud over løbebanen - den infiltrerede familieforhold, økonomi og selvopfattelse. Sammenfatningsvis understreger Riis, at hans rejse fra dopingmisbrug til åben erkendelse er et skridt i retning af en mere gennemsigtig cykelsport, hvor ærlighed og ansvarlighed kan stå i centrum, også når de svære sandheder skal bringes frem i lyset





