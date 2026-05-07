Bjarne Riis bliver cykelexpert for TV MIDTVEST under Giro d'Italia

TV MIDTVEST lancerer programmet Forza Jonas med Bjarne Riis som ekspert for at bringe seerne i Midt- og Vestjylland helt tæt på Jonas Vingegaards kamp i Giro d'Italia.

Jonas Vingegaard står overfor en af de største udfordringer i sin karriere, når han i maj ruller ud til start i Giro d'Italia. Ambitionen er ikke blot at deltage, men at erobre den prestigefyldte lyserøde trøje og dermed skrive sig ind i historiebøgerne.

Ved at vinde Giroen vil Vingegaard kunne fuldføre den utrolige bedrift at have vundet alle tre Grand Tours, hvilket kun få ryttere i cykelsportens historie har formået. Dette mål kræver en ekstrem fysisk form og en mental styrke af dimensioner, da løbet i Italien er kendt for sine brutale bjergetaper og uforudsigelige vejrforhold.

For den danske cykelverden er forventningerne tårnhøje, og hele nationen vil følge med i spænding for at se, om Vingegaard kan dominere det italienske terræn, ligesom han har gjort det i Frankrig og Spanien. For at sikre, at seerne i Midt- og Vestjylland får den dybeste og mest nuancerede indsigt i løbets gang, har TV MIDTVEST hentet en af sportens største profiler ind på holdet.

Bjarne Riis, der selv har vundet Tour de France og kender alle facetter af det hårde liv som Grand Tour-rytter, skal fungere som cykelekspert under hele forløbet. Riis bringer en unik erfaring til bordet; han ved præcis, hvad der foregår i hovedet på en rytter, når mælkesyren presser på, og når strategien skal ændres midt i en stejl opstigning. Marc Killigren, chefredaktør hos TV MIDTVEST, understreger, at målet er at gøre Giro d'Italia folkelig.

Ved at kombinere Riis' faglige tyngde med en lokal forankring ønsker stationen at lukke seerne helt tæt på Vingegaards rejse. Det handler ikke kun om tekniske analyser, men om at skabe en nær og underholdende dækning, der taler direkte til det jyske publikum. Kernen i dækningen bliver det nye program Forza Jonas, som sendes hver aften klokken 19.30 fra et studie placeret direkte i Italien. Programmet starter officielt den 18. maj og vil køre resten af løbet ud.

Missionen er klar: TV MIDTVEST vil skabe en digital og lineær bro mellem Vingegaard og hans hjemstavn, så rytteren kan mærke den massive opbakning fra Midt- og Vestjylland, mens han kæmper mod verdens bedste. Seerne kan forvente en bred vifte af indslag, herunder eksklusive højdepunkter, direkte reaktioner fra Jonas Vingegaard efter etapernes afslutning og stemningsmættede reportager fra de italienske bjergvægge, hvor dramaet ofte udspiller sig.

Ved at bringe analyser og perspektiver fra Bjarne Riis får seerne en forståelse for de taktiske overvejelser, der ligger bag hvert eneste angreb og hver eneste forsvarsmanøvre. Selve løbet går i gang fredag den 8. maj, og selv før den officielle studiestart af Forza Jonas vil TV MIDTVEST sørge for, at seerne er opdaterede. Højdepunkter fra alle etaper vil være tilgængelige på tvmidtvest.dk, så man kan følge med i realtid eller indhente det forsømte i løbet af dagen.

Det er denne omfattende dækning, der skal sikre, at cykelsporten ikke blot bliver for de indviede, men for alle borgere i regionen. Forholdet mellem rytter og hjemstavn spiller ofte en stor rolle i den mentale kamp under en Grand Tour, og TV MIDTVESTs indsats er et forsøg på at give Vingegaard en ekstra psykologisk fordel gennem synlig støtte.

Bjarne Riis' rolle bliver her afgørende, da han kan oversætte de sportslige præstationer til et sprog, som alle kan forstå, og samtidig tilføje den nødvendige ekspertise om lidelse og triumf. At have en ekspert som Bjarne Riis, der selv er midt- og vestjyde, giver produktionen en autenticitet, som er svær at kopiere. Det skaber en synergi mellem den professionelle sportsverden og den lokale identitet, som er kendetegnende for TV MIDTVEST.

Når Vingegaard kæmper mod bjergene i Italien, vil det være med videnskaben om, at hans hjemregion står bag ham med både ekspertise og passion. Denne satsning markerer en ny måde at dække international sport på, hvor det lokale perspektiv bliver det primære filter, hvilket gør oplevelsen mere personlig for seeren. Det er ikke blot en rapportering af resultater, men en fortælling om ambitioner, hårdt arbejde og regional stolthed, der udfolder sig over tre nådesløse uger i det italienske landskab





