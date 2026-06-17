Bjarke Ingels Group har tilbydet at designe et enormt mindesmærke til den russiske rigmand Sergey Karshkov, som døde i 2023 under mystiske omstændigheder. BIG har været i hemmelig samarbejde med Karshkov og hans familie.

Det er ikke nok at være en af de store arkitekter i verden, Bjarke Ingels vil også gerne være minde om sin eksklusive samarbejdspartner, den russiske rigmand Sergey Karshkov , som døde i 2023 uden at være blevet identificeret officielt.

BIG har tilbydt at designe et enormt mindesmærke til den russiske rigmand i Cypern, som blev eftersøgt af myndighederne efter hans død. Det var på et tidspunkt hvor BIG var i hemmelig samarbejde med Karshkov og hans familie, da han døde under mystiske omstændigheder. BIG nægter fortsat at tale om deres relation med den russiske rigmand.

Selvom detaljerne omkring sagen endnu ikke er opklaret, er det klart at BIG gerne vil blive mindet af sin samarbejdspartner og hans famile, på en måde der vil føre til en større efterretningssammenhæng for alle omkring BIG, på samme måde som når der er en større sammenhæng mellem en arkitekt og hans bygninger. BIG har tidligere været involveret i flere prosjekter på verdensplan, inklusive den berømte Superkilen i København, som har været en stor succes.

Det vil være interessant at se hvordan det nye mindesmærke til Sergey Karshkov vil blive påvirket af BIG's unikke arkitektoniske stil og hvordan det vil forandre området omkring det i Cypern. For nu nævner det ikke minder til Sergey Karshkov uden at være en del af en større sammenhæng, med det mål at BIG gerne vil mindes samarbejdspartner i en større sammenhæng, for at fremme deres egen image som arkitekter





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Bjarke Ingels Group Sergey Karshkov Mindesmærke Hemmelig Samarbejde Arkitektur

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