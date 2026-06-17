Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Bjarke Ingels Group tilbyder at designe mindesmærke til eftersøgte russiske rigmand

Arkitektur Og Byggeri News

Bjarke Ingels Group tilbyder at designe mindesmærke til eftersøgte russiske rigmand
Bjarke Ingels GroupSergey KarshkovMindesmærke
📆17/06/2026 09.20.00
📰ingdk
62 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 45% · Publisher: 63%

Bjarke Ingels Group har tilbydet at designe et enormt mindesmærke til den russiske rigmand Sergey Karshkov, som døde i 2023 under mystiske omstændigheder. BIG har været i hemmelig samarbejde med Karshkov og hans familie.

Det er ikke nok at være en af de store arkitekter i verden, Bjarke Ingels vil også gerne være minde om sin eksklusive samarbejdspartner, den russiske rigmand Sergey Karshkov , som døde i 2023 uden at være blevet identificeret officielt.

BIG har tilbydt at designe et enormt mindesmærke til den russiske rigmand i Cypern, som blev eftersøgt af myndighederne efter hans død. Det var på et tidspunkt hvor BIG var i hemmelig samarbejde med Karshkov og hans familie, da han døde under mystiske omstændigheder. BIG nægter fortsat at tale om deres relation med den russiske rigmand.

Selvom detaljerne omkring sagen endnu ikke er opklaret, er det klart at BIG gerne vil blive mindet af sin samarbejdspartner og hans famile, på en måde der vil føre til en større efterretningssammenhæng for alle omkring BIG, på samme måde som når der er en større sammenhæng mellem en arkitekt og hans bygninger. BIG har tidligere været involveret i flere prosjekter på verdensplan, inklusive den berømte Superkilen i København, som har været en stor succes.

Det vil være interessant at se hvordan det nye mindesmærke til Sergey Karshkov vil blive påvirket af BIG's unikke arkitektoniske stil og hvordan det vil forandre området omkring det i Cypern. For nu nævner det ikke minder til Sergey Karshkov uden at være en del af en større sammenhæng, med det mål at BIG gerne vil mindes samarbejdspartner i en større sammenhæng, for at fremme deres egen image som arkitekter

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ingdk /  🏆 6. in DK

Bjarke Ingels Group Sergey Karshkov Mindesmærke Hemmelig Samarbejde Arkitektur

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Petter Stordalen sælger rejsekoncern til NorwegianPetter Stordalen sælger rejsekoncern til NorwegianDen norske milliardær Petter Stordalen har solgt sin rejsekoncern Nordic Leisure Travel Group, der omfatter rejseselskaber som Spies, Ving og Globetrotter, samt hoteller og et charterflyselskab, til Norwegian. Købsprisen er omkring 7,94 milliarder svenske kroner, og Stordalen bliver storaktionær i Norwegian. Med opkøbet ønsker Norwegian at skabe en stærkere nordisk rejsekoncern, der kombinerer fly-, hotel- og pakkerejseaktiviteter. Aftalen inkluderer også charterselskabet Sunclass Airlines og 26 hoteller i udlandet. De tidligere eiere Altor og TDR Capital får også ejerandele i Norwegian.
Read more »

Lars Larsen Group køber kontorbygning i Silkeborg for 36,5 millionerLars Larsen Group køber kontorbygning i Silkeborg for 36,5 millionerLars Larsen Group har købt en kontorbygning i Silkeborg til brug for hospitalitetsaktiviteter. Desuden: Røveri i Viborg, Næssundfærgen søger skipper, uniformproblemer, varmebølge i Sydeuropa, skade for Ida Karstoft, seriøs 12-årig bokser, Dannebrog-forslag afvist og usunde spisevaner i Jylland.
Read more »

BIG i hemmeligt samarbejde med eftersøgt russisk rigmandBIG i hemmeligt samarbejde med eftersøgt russisk rigmandBjarke Ingels Group (BIG) tilbød at designe et enormt mindesmærke for den efterlyste russiske betting-rigmand Sergey Karshkov i Cypern, som døde under mystiske omstændigheder. BIG nægter at udtale sig om samarbejdet.
Read more »

Nyheder fra Midt- og Vestjylland: Politistrategi, investeringer, kriminalitet og udfordringerNyheder fra Midt- og Vestjylland: Politistrategi, investeringer, kriminalitet og udfordringerDer er flere begivenheder i Midt- og Vestjylland: politiet lancere en ny naturstrategi, Lars Larsen Group køber ejendom, et røveri i Viborg, færge søger besætning, uniformproblemer, europæisk varme, skadet sprinter, drengs lastbiltur og politisk debat om Dannebrog samt kostvaner.
Read more »



Render Time: 2026-06-17 12:21:01