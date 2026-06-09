Bjørne i byen, møbel på auktion og jordskælv på Filippinerne

To japanske byer er blevet hærget af bjørne, mens en auktionshusgruppe har været kaldt til et privat hjem for at vurdere et særligt møbel. Den danske juiceproducent Bar Djus er blevet børsnoteret og har tirsdag sin første handelsdag på Nasdaq First North.

To japanske byer er blevet hærget af bjørne , som er strejfet rundt i byerne. Der er tale om byerne Utsunomiya og Fukushima, som har haft ubudne gæster.

Over 100 skoler blev lukket, indtil bjørnene blev fanget. I Danmark har en gruppe ansatte fra auktionshuset Bruun Rasmussen været kaldt til et privat hjem for at vurdere et særligt møbel. Det var nemlig tale om Finn Juhls 'Høvdingesofa' fra 1949. Laurids' lærerinde var hans forbillede og gjorde en kæmpe forskel for ham.

Nu håber Laurids, at han kan gøre hende kunsten efter. Den danske juiceproducent Bar Djus er blevet børsnoteret og har tirsdag sin første handelsdag på Nasdaq First North. TV 2 har talt med grundlægger og ejer Daniel Szylit, der var i glædestårer på dagen. Den aggressive buksbomhalvmøl-larve indtager villahaver og grønne arealer landet over.

Dennis Hansen, der arbejder som graver på Tikøb Kirkegård i Nordsjælland, fortæller til TV 2 Kosmopol, at flere hække er ramt og ødelagt på grund af larven. USA's præsident, Donald Trump, modtog buhråb fra publikum, da han natten til tirsdag dansk tid overværede NBA-finalen mellem New York Knicks og San Antonio Spurs. New York er i ekstase over, at basketballholdet New York Knicks er i NBA-finalen, men Trumps besøg til den tredje kamp skaber debat.

Et øjenvidne har filmet en video af tusindvis af døde blæksprutter. Blæksprutterne er skyllet op på en strand i Massachusetts i USA. Anthon Charmig slog alle på 2. etape af Tour Auvergne-Rhone-Alpes. Danskeren var i udbrud på den 235 kilometer lange etape.

Et jordskælv med en beregnet størrelse på 7,8 har natten til mandag dansk tid ramt ud for Filippinernes næststørste ø, Mindanao. Ved årets VM er der for første gang nogensinde hele 48 lande med. Her er historien om, hvordan slutrunden på små 100 år har vokset sig gigantisk. Da Kim Oechsle vendte hjem fra optagelserne til 'Forræder - Ukendt grund', holdt han sin sejr hemmelig for familien.

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