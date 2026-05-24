Biofobi: Angst for naturen og vilde dyr

Tværtimod kan naturen udløse svedige håndflader, hjertebanken og en følelse af panik. Nu advarer forskere om, at stadig flere udvikler det, der kaldes biofobi altså angst for naturen og vilde dyr. Ifølge forskerne kan mennesker med biofobi opleve præcis de samme symptomer som ved andre former for angst og fobier. Det kan blandt andet være svimmelhed, uro i kroppen, åndedrætsbesvær, søvnproblemer og katastrofetanker. Mange forsøger derfor helt at undgå skove, naturområder eller møder med dyr. Den svenske forsker Johan Kjellberg Jensen fra Lunds Universitet advarer nu om, at problemet kan vokse markant i fremtiden.Bylivet kan være en del af forklaringen. I dag bor omkring 75 procent af Europas befolkning i byer eller forstæder, og det kan ifølge forskerne gøre mennesker mere fremmede over for naturen. Det nye studie samler resultater fra 196 internationale undersøgelser om menneskers frygt for natur og vilde dyr. Selvom biofobi endnu ikke er en officiel diagnose, mener forskerne, at udviklingen bør tages alvorligt. Når mennesker begynder at undgå naturen, mister de samtidig nogle af de positive effekter, naturen har på både kroppen og psyken. Tidligere forskning har blandt andet vist, at ophold i naturen kan mindske stress og styrke immunforsvaret. Forskerne advarer også om, at biofobi i nogle tilfælde kan udvikle sig til mere alvorlige psykiske problemer som angst, depression og spiseforstyrrelser.Studiet peger samtidig på, at frygten for naturen også kan påvirke menneskers holdninger. Personer med biofobi er ifølge forskerne mere tilbøjelige til at støtte aflivning af dyr som ulve, bjørne og hajer samt undgå naturområder helt. Dermed handler biofobi ikke kun om den enkelte persons frygt, men også om vores forhold til naturen generelt.

Tværtimod kan naturen udløse svedige håndflader, hjertebanken og en følelse af panik. Nu advarer forskere om, at stadig flere udvikler det, der kaldes biofobi altså angst for naturen og vilde dyr .

Ifølge forskerne kan mennesker med biofobi opleve præcis de samme symptomer som ved andre former for angst og fobier. Det kan blandt andet være svimmelhed, uro i kroppen, åndedrætsbesvær, søvnproblemer og katastrofetanker. Mange forsøger derfor helt at undgå skove, naturområder eller møder med dyr. Den svenske forsker Johan Kjellberg Jensen fra Lunds Universitet advarer nu om, at problemet kan vokse markant i fremtiden.

Bylivet kan være en del af forklaringen. I dag bor omkring 75 procent af Europas befolkning i byer eller forstæder, og det kan ifølge forskerne gøre mennesker mere fremmede over for naturen. Det nye studie samler resultater fra 196 internationale undersøgelser om menneskers frygt for natur og vilde dyr. Selvom biofobi endnu ikke er en officiel diagnose, mener forskerne, at udviklingen bør tages alvorligt.

Når mennesker begynder at undgå naturen, mister de samtidig nogle af de positive effekter, naturen har på både kroppen og psyken. Tidligere forskning har blandt andet vist, at ophold i naturen kan mindske stress og styrke immunforsvaret. Forskerne advarer også om, at biofobi i nogle tilfælde kan udvikle sig til mere alvorlige psykiske problemer som angst, depression og spiseforstyrrelser. Studiet peger samtidig på, at frygten for naturen også kan påvirke menneskers holdninger.

Personer med biofobi er ifølge forskerne mere tilbøjelige til at støtte aflivning af dyr som ulve, bjørne og hajer samt undgå naturområder helt. Dermed handler biofobi ikke kun om den enkelte persons frygt, men også om vores forhold til naturen generelt





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Biofobi Angst For Naturen Vilde Dyr Symptomer Aflivning Af Dyr Holdninger Naturen Positive Effekter Stress Immunforsvar Afvisning Holdninger Forhold Til Naturen

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Boomer-generationen: hvordan har kapslen det med sociale medier?Den 77-årige dansktopdronning Birthe Kjær vurderer, om de sociale medier og QR-koder over-/underopfattes.

Read more »

Danske uenigheder ved ulve-debatten: valg mellem personlig angst, global kompleksitet og moralsk dilemmaDanish debate on wolf's presence is divided with one side welcoming and the other seeking regulation or possibly complete extermination. The lecturer, Jakob Linaa Jensen, from Aarhus University explains that the debate's simplicity is understandable given the world's increasing complexity and the ease of participating in issues one doesn't have to solve.

Read more »

Hej Matematikdecade for gamle - Spentekamp på scenenDet er omtrent 10 år siden, at Søren Rasted og hans nevø Nicolaj Rasted besluttede at genoptrappe Hej Matematik, og det var en cloudedhed for dem. Det fortalte de for nylig backstage på årets Jelling Musikfestival, der gjorde comeback. Det foreløbig første gennembrud fra Hej Matematik blev i starten af 2010'erne med numre såsom 'Walkmand' og 'Party i provinsen'. Men med en folketælling om 10 år siden smuttede Hej Matematik med. Men en vold var vred når de pludselig kom op som opvarmning for Aqua for deres store koncerter i Royal Arena og Jyske Bank Boxen. Det var en forbrænding for dem, og juleaften samme år besluttede de at gøre comeback, som blev sendt ud som en pressemeddelelse. Nu er de tilbage med en ny tankegang og to sange. Søren Rasted synes, det er en chance for at gøre noget igen, som de lukkede ned. Søren Rasted har ændret på grund af at være far, og det føles som noget andet at komme ud nu.

Read more »

Kæmpe opgave venter bychefNår Caroline Byg Ejstrup selv skal sige det, kan man godt anskue Royal Run i Ringkøbing som hendes eksamen. Hun har været købstadschef i to år, og det kongelige arrangement er på nogle områder det største, hun har været involveret i. - Det er meget stort, og det er meget nervepirrende. Jeg frygter jo, at der e...

Read more »