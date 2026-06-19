Billedet, der aldrig blev bragt: En fotograf fortæller om sin kamp for at få sit billede udgivet

Fotografen Ulrik Jantzen fortæller om sin kamp for at få sit billede udgivet i et magasinet. Han havde billeder af Svend Brinkmann, men de blev ikke bragt, fordi de ikke passede til den grafiske opsætning.

Hver dag afleverer danske fotografer billeder til deres kunder og redaktører, som aldrig bliver bragt. Ulrik Jantzen s billede her af Svend Brinkmann er et af dem.

Svend Brinkmann er et af de travleste mennesker, jeg nogensinde har fotograferet. Denne gang havde han kun 20 minutter efter et foredrag. Til gengæld sagde han, at han var med på det hele - så jeg tog ham på ordet. Det, Svend Brinkmann tit gør for mig, er at vende tingene på hovedet og give mig et nyt perspektiv.

Derfor var min idé, at han skulle fotograferes med hovedet nedad på en trappe, og så skulle billedet bagefter flippes, så alting vender på hovedet, og så alligevel ikke. Jeg har godt nok lige haft en diskusprolaps, men sådan en idé kan jeg ikke sige nej til. Som fotograf kan jeg virkelig forelske mig i mine egne idéer, og i momentet tænkte jeg, at det her var genialt. Men så rammer virkeligheden jo.

AkademikerPension plejer at være ret friske og modige, men her duede billedet bare ikke til den grafiske opsætning i bladet. Som ung fotograf ville jeg have kæmpet med næb og klør for mit billede i sådan en situation. Jeg brændte nogle gange mine negativer, da jeg var elev på Berlingske, så de ikke kunne lave andre billeder end det, jeg havde valgt. Den arrogance har jeg lagt på hylden, men jeg har stadig kampgejst.

Og jeg synger altid samme sang om, at forsidebilledet skal have blikfang, så magasinet ikke risikerer at ryge ud sammen med reklamerne. Men i sidste ende er det jo kunden, der har ret, så her fik jeg ikke trumfet billedet igennem





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