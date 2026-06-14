Bilister vil ikke ændre ferieplanerne på grund af dyre brændstofpriser

Med krigen i Iran er brændstofpriserne steget betydeligt. Men selvom det er blevet dyrt at tanke, er det ikke nok til at afholde familier fra at køre på ferie. Det siger privatøkonom Jeanette Kølbek fra Nykredit og Spar Nord.

De fleste, der har en benzin- eller dieselbil, er nok ikke i tvivl om, hvad der er sket med brændstofpriser ne. For med krigen i Iran er prisen for at tanke bilen blevet sendt på himmelflugt.

Og når nu sæsonen for kør-selv-ferier går i gang, er spørgsmålet: Hvor meget kan det mærkes i budgettet? På tankstationen ved Himmerland Vest blev der nemlig også gættet ved siden af skiven. Fælles er, at ingen gættede rigtigt - og den reelle pristigning kommer bag på quizdeltagerne. Vibeke Dayantürk synes også, at 500 kroner er okay at betale ekstra.

(Foto: Martin Seistrup Clausen, DR Nyheder)1Vibeke Dayantürk synes også, at 500 kroner er okay at betale ekstra. (Foto: Martin Seistrup Clausen, DR Nyheder)- Det overrasker mig. Det er blevet sindssygt dyrt at tanke, siger Vibeke Dayantürk. Der er ingen tvivl om, at der skal tankes et par gange på den knap 3.500 kilometer lange tur fra Aalborg til Gardasøen - og hjem igen.

Sidste år skulle du ifølge Nykredit og Spar Nord tanke for 2.843 kroner for at komme tur-retur i din benzinbil. I år er det så blevet 402 kroner dyrere. Og selvom den samlede brændstofudgift i dieselbilen er mindre end i benzinbilen, skal du stadig af med 559 kroner mere end sidste år. Men det er nok næppe ekstraudgiften på 500 kroner til benzin eller diesel, der afholder familier fra at pakke bilen og køre sydpå.

For i det samlede budget er det ikke den store forskel, fortæller Jeanette Kølbek, privatøkonom i Nykredit og Spar Nord. - Relativt set, i et feriebudget på adskillige tusinde kroner, vil jeg mene, at det ikke får de fleste til at ændre planerne, siger hun. Men selvom planerne ikke ændres, er det ifølge Jeanette Kølbek fortsat et træls beløb at skulle af med.

- Det er en ærgerlig merudgift på 500 kroner, som man ikke får noget for, andet end at man skal betale ekstra for brændstoffet, siger hun





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