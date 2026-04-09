Bil stjålet fra indkørslen i Herning: Tyven efterlod kattemad og sodavand

En familie i Herning vågnede torsdag op til en ubehagelig overraskelse, da deres bil var blevet stjålet fra indkørslen. Tyven efterlod en indkøbspose med kattemad og sodavand som et spor. Politiet er i gang med at efterforske sagen, og ejeren håber på hjælp fra offentligheden.

Torsdag morgen startede ud som mange andre for Martin Bay. I det røde murstenshus på Fanøvej i Herning gjorde han og kæresten sig klar til arbejdet og deres knap treårige søn klar til børnehaven. Men da Martin Bay åbnede hoveddøren, blev han forvirret. Kærestens metalliske champagnefarvet Ford C-Max stod ikke under carporten, hvor den plejer at stå, og hvor han ellers fik at vide, at den blev parkeret.

Han begyndte at lede rundt om huset for at se, om bilen måske stod et andet sted, som de havde glemt, men den var ingen steder at se, og han måtte erkende, at den var blevet stjålet i løbet af natten. Jeg er mildest talt rasende og dybt forarget over, at man går ind i indkørslen lige ved siden af hoveddøren og tager vores bil, fortæller Martin Bay. Han beskriver situationen klokken 6.45 om morgenen som en rigtig lortesituation. Men han var ikke helt efterladt uden noget. Ved siden af, hvor bilen var parkeret, stod der en indkøbspose fyldt med Whiskas kattemad og en ramme Faxe Kondi Lemonade, som biltyven havde glemt. Det var ikke en byttehandel, der glædede 31-årige Martin Bay. Det kunne have været bedre, for vi har ikke engang en kat. Men hvis personen får dårlig samvittighed, bytter jeg gerne tilbage, tilbyder han. Heldigvis for parret har de to biler - den anden holdt ude på vejen, så kæresten kunne tage den og aflevere sønnen i børnehaven, mens Martin Bay fik ringet til politiet.\Ford'en bliver betragtet som kærestens bil, og det er den, hun bruger hver dag til at køre på arbejde i Ikast. Parret er ikke i tvivl om, at bilen var låst, og kæresten har den primære bilnøgle. Men ekstranøglen var ikke til at finde. Martin Bay var den, som brugte ekstranøglen, og han fortæller, at han ikke har kørt i kærestens bil meget længe, så han ved ikke præcis, hvornår ekstranøglen er blevet væk. Politiet kom med et scenarie, som Martin Bay fandt meget ubehageligt: Tyven kan have været i huset tidligere og taget nøglen. Det håber jeg virkelig ikke er sket, for det er en ulækker tanke, synes han. Parret har været i gang med at renovere udenfor og har derfor ikke et overvågningskamera, der er sat til i øjeblikket. Det ærgrede de sig gevaldigt over. Han håber dog på, at der er overvågning fra Meny, hvor han formoder, at varerne er købt.\Torsdag morgen begav Martin Bay sig rundt i samtlige butikker nær huset, og det eneste sted, hvor han kunne købe både sodavand og kattemad, var i Meny – hvilket også blev oplyst til politiet. Han har i mellemtiden lavet et opslag på Facebook, hvor han efterlyser bilen, efter opfordring fra politiet. Det er ikke noget, jeg normalt vil ty til, da der hurtigt kan komme mange dumme kommentarer, og jeg har andre prioriteter lige nu. Men jeg håber, nogen vil tænke over det, hvis de ser bilen, fortæller han. Indtil bilen vender retur, føler Martin Bay sig heldig i at have et arbejde med biler og nogle gode mennesker i familien, der kan låne dem den ekstra bil. De håber på hurtigt at få bilen retur, da kærestens pung og højst sandsynligt mange andre ting, de har brug for, ligger i bilen. Lokalpolitiet i Herning bekræfter, at de har modtaget en anmeldelse





Bil Tyveri Herning Ford Kattemad Faxe Kondi Politiet Efterlysning

