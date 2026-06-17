BIG i hemmeligt samarbejde med eftersøgt russisk rigmand

Bjarke Ingels Group (BIG) tilbød at designe et enormt mindesmærke for den efterlyste russiske betting-rigmand Sergey Karshkov i Cypern, som døde under mystiske omstændigheder. BIG nægter at udtale sig om samarbejdet.

Bjarke Ingels Group ( BIG ) har ifølge interne dokumenter, som Ingeniøren har set, tilbudt at designe et enormt mindesmærke for den efterlyste russiske betting-rigmand Sergey Karshkov i Cypern .

Karshkov døde under mystiske omstændigheder i 2023, og BIG hemmeligholdt samarbejdet med ham. Tegnestuen nægter at udtale sig om relationen. De nye oplysninger tegner et tæt bånd mellem BIG og den nu afdøde rigmand. Sergey Karshkov var efterlyst af russiske myndigheder for påstået hvidvaskning og ulovlig betting-virksomhed, men levede i eksil på Cypern.

BIG tilbød at skabe et mindesmærke for ham, efter han døde pludseligt. Ifølge kilder nær efterforskningen var Karshkov også involveret i andre projekter med BIG, men disse oplysninger er ikke bekræftet. BIGs involvering rejser spørgsmål om tegnestuens etiske retningslinjer og samarbejde med kontroversielle personer. Bjarke Ingels selv har tidligere fremhævet vigtigheden af gennemsigtighed, men i dette tilfælde har BIG valgt ikke at kommentere.

Cypern har været et knudepunkt for russiske oligarker og skyldige formuer, og mindesmærket ville have været et markant symbol på denne forbindelse. Det er endnu uvist, om mindesmærket vil blive realiseret. Historien understreger de udfordringer, arkitektbranchen står over for, når de samarbejder med internationale klienter, der kan være involveret i ulovligheder. BIG har tidligere arbejdet med flere russiske kunder, men dette er første gang, at et sådant forhold bliver offentligt kendt.

Flere arkitekter har udtrykt bekymring over BIGs manglende gennemsigtighed. Samtidig er Sergey Karshkovs død stadig uopklaret. Han blev fundet død i sin villa i Limassol, og obduktionen viste tegn på forgiftning, men sagen er lukket af cypriotiske myndigheder. Hans advokat har udtalt, at Karshkov frygtede for sit liv, og at han havde modtaget trusler.

BIGs tilbud om at designe et mindesmærke kan ses som et forsøg på at ære en kontroversiel figur, men også som et led i en større historie om magt og penge i Cypern. Brancheorganisationer og etikkyndige har opfordret BIG til at offentliggøre deres politik for kundegennemgang. Hidtil har BIG kun udtalt, at de overholder alle love og regler. Men sagen har sat fokus på, hvordan arkitektfirmaer navigerer i et globalt marked med gråzoner.

Det gennemsigtige design, som BIG er kendt for, står i kontrast til den hemmelighedskræmmeri, der omgiver dette projekt. Mindesmærket skulle have været placeret på en fremtrædende grund i Limassol, tæt på Karshkovs tidligere hjem. Det var designet som en stor, svævende ring af stål og glas, der symboliserede evighed. Ifølge kilder var prisen anslået til over 50 millioner kroner.

BIGs indblanding stoppede dog op efter Karshkovs død, da ingen af hans arvinger ønskede at fortsætte projektet. Sagen har også politiske implikationer. Rusland har flere gange kritiseret Cypern for at huse oligarker, og dette mindesmærke ville have været en provokation. EU har også øget presset på Cypern for at stramme reglerne mod hvidvaskning.

BIGs rolle kan derfor komme under yderligere granskning fra myndighederne. Alt i alt viser denne historie, at arkitektur ikke kun handler om æstetik, men også om etik og politik. BIG står nu over for et dilemma: Skal de forsvare deres samarbejde med en kontroversiel klient, eller skal de undgå at kommentere og håbe på, at sagen løber ud i sandet? Foreløbig har de valgt det sidste, men presset fra offentligheden og medierne vokser





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Bjarke Ingels BIG Russisk Rigmand Mindesmærke Cypern

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