BIG-direktør iværksætter undersøgelse efter anonymt brev til Bjarke Ingels

BIG-direktør Sheela Søgaard iværksatte en omfattende undersøgelse, da et anonymt brev blev sendt til Bjarke Ingels. Ansatte havde i flere år klaget over hårde arbejdsforhold, og brevet fik ledelsen til at handle. Håndteringen af sagen har mødt kritik, da flere ansatte føler, at problemerne ikke blev løst grundigt nok.

BIG -direktør Sheela Søgaard iværksatte en omfattende undersøgelse, da et anonymt brev blev sendt til Bjarke Ingels, fortæller kilder og dokumenter. Illustration: Tycho Gregers/Ritzau Scanpix. Ansatte hos Bjarke Ingels Group ( BIG ) havde i flere år klaget til den øverste ledelse om de hårde arbejdsforhold på tegnestuen i Barcelona.

En dag modtog Bjarke Ingels et anonymt brev, der indeholdt trusler og fik ledelsen til at handle. Håndteringen af sagen har dog mødt kritik fra kilder tæt på forløbet. Gennem flere år havde Bjarke Ingels og den øvrige topledelse modtaget breve fra desperate og udkørte ansatte på BIGs tegnestue i Barcelona.

Brevene indeholdt advarsler om, hvordan de ansatte brød sammen under det intense arbejdspres, og ledelsen blev i et brev, sendt i foråret 2022, advaret om, at flere medarbejdere var på vej til at forlade virksomheden. Kilder fortæller, at Sheela Søgaard og Bjarke Ingels hurtigt satte en intern undersøgelse i gang for at afdække problemet. Undersøgelsen afslørede, at flere medarbejdere havde oplevet mobning, overarbejde og manglende støtte fra ledelsen.

Nogle ansatte havde endda været på sygemelding i længere perioder på grund af stress. Ifølge kilder blev der taget handling, og flere ledere blev afskediget, mens andre fik ekstra træning i ledelse og medarbejderhåndtering. Alligevel er der stadig kritik af, hvordan sagen er blevet håndteret, da flere ansatte føler, at de ikke blev hørt, og at problemerne ikke blev løst grundigt nok.

Bjarke Ingels Group er kendt for at være en af verdens mest innovative arkitektvirksomheder, men sagen viser, at selv de største virksomheder kan have udfordringer med arbejdsforhold og ledelse. Kilder fortæller, at der nu er sat ekstra fokus på medarbejdertrivsel og arbejdsmiljø, men det er stadig et arbejde i gang.

BIG har ikke ønsket at kommentere sagen, men ifølge interne dokumenter er der blevet iværksat flere tiltag for at forbedre arbejdsforholdene, herunder regelmæssige medarbejderundersøgelser og ekstra støtte til medarbejdere i stressede perioder





