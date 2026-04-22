Betina Kastbjerg om valgnederlaget: Jeg er skide ærgerlig

Den tidligere danmarksdemokratiske folketingspolitiker Betina Kastbjerg fortæller om skuffelsen over ikke at blive genvalgt og om fremtidsplanerne, der stadig er usikre, men inkluderer et muligt comeback.

Det er Betina. Den Betina, der straks tager telefonen, er Betina Kastbjerg . Jeg ringer hende op knapt fire uger efter folketingsvalget 24. marts. Sidst vi talte sammen, var dagen derpå.

Dagen, hvor det stod klart, at danmarksdemokraten fra Herning ikke var blevet genvalgt til Folketinget. Den dag var Betina Kastbjerg ikke parat til at give interview. - Jeg kunne mærke på mig selv, at jeg var ikke klar til at skulle tale med dig, fortæller hun. - Det kunne sikkert have været blevet fint nok - jeg kunne bare mærke, at jeg ikke gad være den der tudeprinsesse, som stillede sig frem.

Derfor sagde jeg nej. Nu er der gået noget tid. Betina Kastbjerg er parat til at sige ord om, hvordan det er at være blevet valgt fra. Hun tuder ikke.

Men hun er stadig ked af det. - Det går okay. Jeg er bare træt af, at jeg ikke længere skal være derovre. Men det er sådan, det er, forklarer hun.

”Derovre” er Folketinget, som i tre-et-halvt år var Betina Kastbjergs arbejdsplads. Hun var i foråret 2022 blevet verliebt i Inger Støjberg og hendes politiske projekt. Herningenseren havde erfaring fra erhvervslivet, hvor hun havde arbejdet som projektleder hos blandt andet Bestseller og Kvik Køkkener. Dengang rettede hun blikket mod Christiansborg.

Ved folketingsvalget i november samme år lykkedes det danmarksdemokraten med 2037 personlige stemmer i bagagen med at blive valgt til Folketinget. - Det er noget helt specielt at blive valgt, som en ud af 179 i Danmark. Det er en meget lille andel af Danmarks befolkning, der oplever det privilegium det er at få lov til at sidde på Christiansborg og være med til at præge de love, som skal gælde i Danmark, siger Betina Kastbjerg i dag.

- Det har været sindssygt spændende at være med til at skubbe Danmark i den retning, jeg sammen med mit parti står for. - Og så er Christiansborg en special og en virkelig fantastisk arbejdsplads. Alene omgivelserne er noget helt særligt. Jeg har været god.

Også derfor gør det ondt ikke at være blevet genvalgt. - Jeg er skide ærgerlig over, at jeg ikke skal fortsætte mit arbejde i Folketinget. Jeg synes, jeg har været god til det, og jeg har fået ros. Jeg synes, jeg har gjort en forskel.

Også derfor synes jeg, det er pissetræls ikke at kunne få lov til at følge op på de ting, jeg har sat i gang. Hvordan lyder din egen analyse af, hvorfor du ikke lykkedes med at blive valgt igen? - Hvis ikke vi var gået tilbage på landsplan, så var jeg blevet valgt. Det er sådan, det er, siger hun.

- Men sådan er politik. Sådan er præmissen. Det skulle både gå godt for partiet og for mig, hvis jeg skulle fortsætte. Den ene af delene blev bare ikke opfyldt i den her valgkamp.

Jeg fik selv et bedre resultat, end sidst – det hjalp bare ikke, når partiet gik tilbage. Betina Kastbjerg var i sine cirka tre-et-halvt år i Folketinget sit partis rets- og erhvervsordfører. Hendes egen vurdering er, at hun har gjort det godt – at hun, med den profil og erhvervserfaring, hun har, har været et aktiv i folketingsgruppen.

- Det var derfor, jeg i sin tid kontaktede Inger Støjberg – for at høre, om ikke hun havde brug for nogen fra erhvervslivet til hendes nye parti, husker hun og fortsætter: - Jeg synes, jeg har brugt min baggrund rigtig meget i mit arbejde derovre. Både på erhvervsområdet og på retsområdet. - Det er jeg ærgerlig over, at jeg ikke skal mere, siger Betina Kastbjerg. Vil stille op igen Så, hvad så nu?

Har den 54-årige herningenser besluttet, hvad fremtiden skal bringe? - Det har jeg ikke taget stilling til, siger hun. Reglerne om eftervederlag til vragede folketingspolitikere betyder, at Betina Kastbjerg får løn fra Folketinget i 20 måneder. Altså har hun, lyder hendes egen vurdering, ikke travlt med at finde ud af, hvad hun skal.

- Jeg ser det her break som en mulighed for at kaste boldene op i luften og tænke: skal jeg tilbage til det, jeg lavede før, som jeg ved, jeg var god til og også godt kunne lide - eller skal jeg i en anden retning? Det skal jeg lige bruge lidt tid på at overveje. Men kommer du til at stå på en stemmeseddel til et folketingsvalg igen? - Det gør jeg.

Altså fordi, jeg ikke er blevet genvalgt har jeg ikke mistet interessen for politik, slår Betina Kastbjerg fast. Hvornår et folketingsvalg igen kan blive aktuelt, har danmarksdemokraten ikke noget bud på – men siger dog, at hun tvivler på, at der kommer til at gå fire år. Før end også Betina Kastbjerg aner det, kan det altså blive aktuelt igen at få en politisk kommentar fra det nu forhenværende folketingsmedlem fra Danmarksdemokraterne.

Ergo må Betina Kastbjerg hellere sørge for at holde sin telefonen er tændt, hvis og når TV MIDTVEST ringer





Betina Kastbjerg Danmarksdemokraterne Folketingsvalg Christiansborg Politik

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kæmpe nej til forslag om billigere benzin: 'Jeg er dybt, dybt skuffet'Kun Borgernes Parti og Danmarksdemokraterne siger ja til, at Dansk Folkeparti kan stille et beslutningsforslag om lavere afgifter og moms på benzin og diesel.

Read more »

Jesper Hansen-drop kickstartede FCM-comeback: 'Det er en tung følelse, jeg står med'Du kan se højdepunkter fra kampen her - inklusiv Jesper Hansens dyre fejl.

Read more »

Teenager nedlagde AGF: 'Den fedeste følelse, jeg nogensinde har haft'Se højdepunkterne fra kampen her.

Read more »

Én ting har ændret sig efter TV 2-vært blev far: 'Man bliver mere ligeglad'»Fuck det. Jeg kan ikke gøre noget ved det,« lyder det fra Martin Johannes Larsen.

Read more »

22-årig tiltalt for voldtægter af drenge: 'Jeg finder dig, og så smadrer jeg din familie'Manden skulle blandt andet have truet en 13-årig dreng til at fremsende en video, hvor han indførte sin finger i anus.

Read more »

Dårligt nyt fra Fyn: Larven fra Helvede breder sigDen ubudne gæst er kommet for at blive, og den breder sig på Fyn.

Read more »