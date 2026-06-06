Bertelsen: Jeg opnåede, hvad jeg ville

Iben Bertelsen fortæller om sin oplevelse i 'Forræder - Ukendt grund' og om hendes fejlslåede tro på at have vundet konkurrencen. Flere tusinde albanere protesterer i Tirana om planerne for et luksusresort finanseret af Jared Kushners investeringsfirma. Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt fortæller om kaffeklubberne i Socialdemokratiets Folketingsgruppe og om uro efter ministerskiftet.

Iben Bertelsen troede, at hun sammen med de resterende deltagere på slottet havde vundet 'Forræder - Ukendt grund'. Men hun tog grueligt fejl ved, da hun sad ved finalebordet.

Men hun opnåede, hvad hun ville, forklarer hun efterfølgende. Flere tusinde albanere protesterer i hovedstaden Tirana om planerne for et luksusresort finanseret af Trumps svigersøns, Jared Kushners, investeringsfirma, Affinity Partners. Tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt fortæller i TV 2-magasinet 'Besserwisserne', hvordan kaffeklubberne i Socialdemokratiets Folketingsgruppe har skabt uro efter ministerskiftet mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard. Under finalen i 'Forræder - Ukendt grund' fik følelserne frit spil, efter et stort svigt mellem to af deltagerne.

Men hvordan løste de konflikten? Hvis den overhovedet er blevet løst? Den norske kronprinsesse, Mette-Marit, der lider af lungefibrose, skal have en lungetransplantation. Det oplyser det norske kongehus.

Udover kronprinsessen står otte andre nordmænd på listen over patienter, der kræver en transplantation for at overleve. Men kommer den kongelig titel med en fordel? Vores reportere giver svaret. I programmet 'Højskolen' gav alle partilederne inden valget deres bud på, hvordan den kommende regeringen kom til at se ud.

I 'Go' aften Live' tager Natasja Crone til Christiansborg for at bede nogle af partilederne om at åbne deres brev. Den danske mixed double med Mathias Christiansen og Alexandra Bøje spillede sig i semifinalen ved Indonesia Open, selvom modstanderen Dechapol Puavaranukroh undervejs stressede spillet efter gult kort. Fredag markeres grundlovsdag over hele landet, hvor flere fremmødte danskere gav udtryk for, hvad de mener, at regeringen især bør kigge på.

Mona Juul (K) brugte sin grundlovstale på at sætte fokus på den offentlige samtale, og hvordan den i en tid med fake news, kunstig intelligens og stigende mistillid, er udfordret. Hun foreslår et skattefradrag for avisabonnementer. Lars Løkke Rasmussen bakkede op og brugte også grundlovsdag som anledning til at advare mod falske nyheder og misinformation på sociale medier. Også Mette Frederiksen (S) er positiv overfor K's forslag.

Donald Trump vil have sit ansigt på en dollarseddel i forbindelse med 250-året for USA's uafhængighed. Det møder stor kritik, og kan man bare som siddende præsident få sit ansigt på en dollarseddel? Se hele afsnittet af 'Kampen om USA' nedenfor. Da Elisa Lykke fik konstateret kræft for fjerde gang, blev forholdet til hendes 'nye' kæreste stærkere, og nu skal de giftes.

Den bulgarske længdespringer Bozhidar Sarâboyukov fejrede sejren ved Diamond League-stævnet i Rom på akrobatisk vis efter et spring på 8,26 meter. Kampens dommer i kampen mellem Frankrig og Elfenbenskystens testkamp, Sebastian Gishamer, blev væltet omkuld. Derefter kom en båre på banen for at hjælpe den uheldige dommer, der dog kunne fortsætte i kampen. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen trådte for 8. gang på 25 år frem på Amalienborg som minister.

Han blev berørt, selvom han har prøvet det mange gange før, fortæller han i 'Go' aften Live'. Kong Frederik og dronning Mary har i dag besøgt Holkbæk Kommune som en del af det årlige sommertogt på kongeskibet Dannebrog. Og her fik flere borgere en stor oplevelse. Henrik Toft Hansen skal ikke længere være professionel håndboldspiller.

Efter nederlaget i bronzekampen mod GOG blev han hyldet for en flot karriere. For han går ikke tomhændet fra håndboldbanen. Foruden harpiks har han otte nationale mesterskaber, VM-guld, OL-guld og EM-guld. Mike Brandes var højtstående bandemedlem i den forbudte bande LTF.

Nu afsoner han en narkodom.

'Skyggesiden' talte med ham, da han var på udgang fra fængslet, om drømmen om det normale liv uden kriminalitet





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Iben Bertelsen Forræder - Ukendt Grund Tirana Luksusresort Jared Kushner Helle Thorning-Schmidt Socialdemokratiets Folketingsgruppe

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