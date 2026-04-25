Bertel Haarder: Messerschmidt spænder ben for borgerlig indflydelse

Tidligere Venstre-minister Bertel Haarder kritiserer skarpt Morten Messerschmidt for at modarbejde samarbejde med Lars Løkke og Moderaterne, hvilket ifølge Haarder forhindrer borgerlig indflydelse. Debatten udforsker de interne spændinger i den borgerlige blok og Venstres fremtidige strategi.

Den tidligere Venstre -minister Bertel Haarder retter skarp kritik mod Dansk Folkeparti s formand, Morten Messerschmidt , i et interview med B.T.s debatpodcast Borgerlig Tabloid. Haarder anklager Messerschmidt for aktivt at sabotere mulighederne for borgerlig indflydelse i dansk politik, specifikt ved at modarbejde et samarbejde med Lars Løkke Rasmussen s Moderaterne , som besidder afgørende mandater i Folketinget .

Haarders argumentation er, at Messerschmidts handlinger effektivt lukker ned for enhver form for borgerlig regeringsdannelse eller indflydelse på politiske beslutninger. Han understreger, at Løkke, i modsætning til Messerschmidt, rent faktisk har de nødvendige mandater til at forme en regering, og at Messerschmidts obstruktion derfor er særligt skadelig. Debatten i podcasten berører også spørgsmålet om, hvorvidt Lars Løkke selv har bidraget til en negativ stemning over for Dansk Folkeparti ved at udtale, at de bør holdes uden for indflydelse.

Haarder afviser dog denne parallel og påpeger, at Løkkes position og mandat giver ham en anden legitimitet i forhold til at forme en regering. Samtidig fremhæver podcastens vært, Joachim B. Olsen, at de blå partier i øjeblikket synes at spille efter Løkkes regler, når det kommer til forhandlinger om midterregeringer, hvilket han finder uhensigtsmæssigt. Dette indikerer en skiftende dynamik i det borgerlige landskab, hvor Løkke og Moderaterne har opnået en central position.

Morten Messerschmidt har svaret på Haarders kritik med en skriftlig udtalelse, hvor han afviser Haarders råd som værende selvcentrerede og uden gavn for andre end ham selv. Denne afvisning understreger den dybe kløft mellem de to politikere og deres forskellige syn på, hvordan borgerlig politik bør føres. Haarders udtalelser kommer i kølvandet på et historisk dårligt valgresultat for Venstre, og han er ikke alene om at argumentere for, at partiet bør forsøge at gå i regering trods dette.

Andre fremtrædende Venstre-profiler som Søren Pind og Tommy Ahlers har udtrykt lignende holdninger. Olsen er dog skeptisk og mener, at en sådan strategi grænser til det urealistiske. Debatten i Borgerlig Tabloid giver et indblik i de interne spændinger og strategiske overvejelser inden for den borgerlige blok, og den rejser spørgsmål om, hvordan partierne vil navigere i det kommende politiske landskab.

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tidligere praktikant afslører ekstremt arbejdsmiljø hos BIGEn tidligere praktikant og 20 andre tidligere ansatte beskriver et arbejdsmiljø præget af døgnarbejde og nedbrudte medarbejdere hos arkitektfirmaet BIG. Ledelsen var ifølge beskrivelserne fuldt ud vidende om situationen.

Read more »

Tidligere ansatte afslører hårdt arbejdsmiljø i Bjarke Ingels Groups arkitektfirma20 tidligere medarbejdere fra Bjarke Ingels Group (BIG) beskriver et brutalt arbejdsmiljø præget af stress og udbrændthed. Virksomhedens CEO anerkender dog ikke billedet.

Read more »

Tidligere nyhedsdirektør i DR har fået nyt job | NyhederSandy French, der tidligere var nyhedsdirektør i DR, har fået nyt job.

Read more »

BIG-chefer pressede ansattes overarbejdstimer ned på ‘ubehagelige’ møder, siger tidligere medarbejdere10 tidligere medarbejdere går nu i rette med BIG’s udlægning af, hvordan koncernen håndterer de utallige overarbejdstimer, de betegner som normalen på tegnestuen. Reelt blev de presset til at indberette færre timer, end de arbejdede, og nedbringe allerede indberettede tal, siger kilderne. BIG afviser påstanden og siger, at alt skal registreres.

Read more »

Tidligere partifælle vil fratage Cecilie Liv Hansens poster: 'Det er jo et kæmpe problem'Løsgængeren Cecilie Liv Hansen er næstformand i to udvalg i Region Syddanmark. Det kan dog meget snart ændre sig, hvis det står til hendes gamle partikollega.

Read more »

Efter stor debat: Cecilie Liv Hansen trækker sig fra postDen tidligere LA'er trækker sig nu fra en af sine udvalgsposter.

Read more »