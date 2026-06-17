Benzin- og dieselpriser falder: Priserne er på niveau med begyndelsen af marts

Benzin- og dieselpriserne har været på en heftig tur på det seneste, men nu er der gode nyheder. Klokken 11 onsdag falder prisen til under 15 kroner pr. liter for diesel. Det kommer helt præcist til at koste 14,99 kroner. Det er på niveau med begyndelsen af marts, hvor konflikten stadig var relativt ny, lyder analysen fra Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom og chefkonsulent hos bilisternes organisation, FDM.

Det har været noget af en rutschebanetur, benzin- og dieselpriserne har været på, siden USA og Israel indledte en krig med Iran . Benzin og diesel er steget over en periode, men nu er udvikling gået den anden vej.

Nu er der gode nyheder, hvis man synes, diesel- og benzinpriserne har været på noget af en heftig tur på det seneste. Klokken 11 onsdag falder prisen til under 15 kroner pr. liter for diesel. Det kommer helt præcist til at koste 14,99 kroner. Det er på niveau med begyndelsen af marts, hvor konflikten stadig var relativt ny, lyder analysen fra Ilyas Dogru, der er forbrugerøkonom og chefkonsulent hos bilisternes organisation, FDM.

Men prisen er stadig 1,50 kr. pr. liter højere, end før konflikten begyndte, og dermed er dieselprisen fortsat høj. Benzin falder også onsdag. Prisen mindskes med 10 øre pr. liter. Den kommer dermed til at ligge på 15,69 kroner pr. liter.

Det er 1,90 kroner pr. liter højere, end før konflikten begyndte. Grunden til, at priserne falder, er, at det forventes, at det efterhånden berømte Hormuzstræde, hvor en stor del af verdens olieressourcer sejles igennem, åbnes fredag. Eksempelvis er verdens olielagre stadig ikke fyldt op. Det er klokken 11 priserne skifter ude på de danske tankstationer, og de opgjorte priser herover er dem på bemandede tankstationer.

I dagene fremover forventer man, at priserne vil fortsætte med at falde, da det forventes, at Hormuzstrædet åbner i løbet af denne uge. Det vil føre til en stor reduktion i priserne på benzin og diesel, og det vil være en god nyhed for mange danske bilister.

Men det er stadig vigtigt at notere sig, at priserne stadig er højere, end de var før konflikten begyndte, og det er derfor vigtigt at holde sig opdateret med de seneste nyheder og udviklinger på markedet. Det er vigtigt at huske, at priserne kan ændre sig hurtigt og det er derfor vigtigt at være forberedt på eventuelle ændringer. I fremtiden forventer man, at priserne vil fortsætte med at falde, da det forventes, at Hormuzstrædet åbner i løbet af denne uge.

Det vil føre til en stor reduktion i priserne på benzin og diesel, og det vil være en god nyhed for mange danske bilister. Men det er stadig vigtigt at notere sig, at priserne stadig er højere, end de var før konflikten begyndte, og det er derfor vigtigt at holde sig opdateret med de seneste nyheder og udviklinger på markedet.

Det er vigtigt at huske, at priserne kan ændre sig hurtigt og det er derfor vigtigt at være forberedt på eventuelle ændringer.





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Benzin Diesel Priser Hormuzstræde Krig Iran

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