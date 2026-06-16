Benzin og diesel falder markant på én dag - danskere får billigere brændstof

Prisfald på både benzin og diesel fra mandag til tirsdag giver bilister en økonomisk lettelse. Benzin falder med 40 øre, diesel med 20 øre per liter, ifølge Fuelfinder.dk.

Efter flere ugers højere brændstofpriser har de danske bilister i dag fået et lille økonomisk åndedrag. Ifølge de seneste tal fra Fuelfinder.dk er både benzin og diesel blevet billigere fra mandag til tirsdag, og prisfaldet er mærkbart for forbrugerne.

For benzinbiler er prisen på en liter blyfri 95‑oktan nu mellem 15,69 og 15,89 kroner, hvilket svarer til et fald på 40 øre på blot et døgn. Dette er det største relativt fald blandt de to store brændstoftyper, og en sådan ændring kan mærkes ved tankstationerne over hele landet, hvor køerne er kortere og forbrugerne kan fylde deres tanke til en lidt lavere pris.

Det betyder, at en almindelig tankning, som tidligere har kostet omkring 250 kroner for en fuld bil, nu kan være omkring 10 til 20 kroner billigere, afhængig af hvor i landet man fylder og hvilken station man besøger. For dieselbiler er den daglige pris nu mellem 15,19 og 15,39 kroner per liter, et fald på 20 øre i forhold til mandagens tal.

Selvom faldet er mindre end for benzin, er det stadig en positiv udvikling for de mange pendlere og erhvervschauffører, der kører mange tusinde kilometer om måneden. Over tid kan selv små udsving i literprisen have en betydelig indvirkning på de samlede transportomkostninger. Et fald på 20 øre pr. liter kan i løbet af et år betyde flere tusinde kroner i besparelser for en gennemsnitlig bil, der kører omkring 15.000 kilometer om året.

Disse besparelser kan i sidste ende give forbrugerne mere rådighedsbeløb til andre udgifter, som mad, bolig eller fritidsaktiviteter. Det daglige prissammenligningsværktøj fra Fuelfinder.dk samler data fra de største danske tankstationnetværk og viser en klar trend: både benzin og diesel er blevet billigere, men benzinens prisfald er dobbelt så stort som diesels. Dette kan skyldes flere faktorer, herunder ændringer i råoliepriser på de internationale markeder, justeringer i skatter og afgifter samt konkurrencen mellem de forskellige selskaber.

For pendlere, der har et stort kørselsbehov, kan dette prisfald give et lille men mærkbart løft i den personlige økonomi. Det er dog vigtigt at holde øje med de kommende dage, da brændstofpriserne historisk set kan svinge hurtigt afhængigt af globale begivenheder. For nu kan de danske bilister dog nyde godt af lavere priser ved tankstationen og måske endda overveje en længere køretur, fordi udgiften per liter er faldet





DagensDk / 🏆 9. in DK We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Brændstofpriser Benzin Diesel Bilister Pension

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oliefald efter USA-Iran aftale giver håb om billigere benzinDen internationale oliepris på Brent faldt med over fire procent til omkring 83 dollars pr. tønde efter meldingen om, at USA og Iran har indgået en aftale om at afslutte deres konflikt. Nedgangen, det laveste niveau siden begyndelsen af marts, kan på sigt føre til lavere benzin- og dieselpriser for danske bilister, afhængig af aftalens holdbarhed og den videre udvikling i Mellemøsten.

Read more »

Regeringen vil give pendlere i yderkommunerne største befordringsfradragRegeringens forslag om at hæve befordringsfradraget vil give mere end en million pendlere en gennemsnitlig skattelettelse på omkring 2.300 kroner om året, med de største gevinster for pendlere i yderkommunerne. Fradraget skal afbøde de stigende benzin- og dieselpriser og gælder også for elbilister og brugere af offentlig transport.

Read more »

USA og Iran enige om fredsaftale: Men én ting kan få det hele til at bryde sammenSelvom USA og Iran har meldt ud om en fredsramme, kan aftalen, ifølge B.T.s mellemøstkorrespondent, stadig falde fra hinanden.

Read more »

Hugo underskriver to-årig aftale, literprisen faldt og flere andre nyhederDen 25-årige stregspiller Hugo har underskrevet en to-årig aftale med sin klub. Ligeledes har literprisen på benzin og diesel faldet, hvor benzinprisen er faldet med 40 ører og dieselprisen med 20 ører siden mandag. En mand fra Skive er anholdt for at have stjålet sko fra en butik i Skive, hvor han også har indrømmet at have stjålet skoene, men sagde også at han havde gjort det i nød.

Read more »