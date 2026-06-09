Ben Rhodes: Den amerikanske identitet er ophøjet, næret og splittet af 250 års politiske taler

Bogen med 15 politiske taler gennem historien sigter at sammenfatte den amerikanske identitet ifølge Ben Rhodes, der var taleskriver for præsident Obama. Samtidig kritiserer han Demokraterne for at have glemt talekunsten, mens konkurrerendeForestillinger om amerikanskhed kolliderer.

USA er et land bygget af taler. Tænk på Abraham Lincolns korte, fyndige ord under borgerkrigen ved kirkegården Gettysburg i 1863, Martin Luther Kings drømmeprofetier i landets hovedstad i 1963 og Barack Obama s oratoriske pletskud.

Derfor er det en oplagt idé, når præsident Obamas taleskriver og særlige rådgiver Ben Rhodes i disse dage udgiver en bog med 15 politiske taler gennem historien, der ifølge forfatteren sammenfatter den amerikanske identitet. I Danmark taler vi jo en del for tiden om, hvad det egentlig vil sige at være dansk. Det gør man også i USA, hvor to uforenelige definitioner af amerikanskhed kolliderer i disse år.

Den amerikanske identitet er ophøjet, næret og splittet af 250 års politiske taler, siger Ben Rhodes. Men Demokraterne har i dag glemt, hvordan man gør. Efter attentatforsøget i går må vi atter konstatere, at forsynet smiler til præsident Trump. Igen får han hjælp fra sine mest morderiske modstandere.

Europa kunne næppe have forhindret Kinas opstigen eller Ruslands imperiale revanchisme. Men vi har dummet os igen og igen, mener den tyske professor Andreas Rödder





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