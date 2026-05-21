Ben-Gvir: 'Velkommen til Israel' video kritiseret globalt - Udenrigsminister kritiserer minister

Israeli national security minister Itamar Ben-Gvir's controversial video 'Welcome to Israel' has sparked international criticism, with several countries calling for an apology from Israel. The video shows Ben-Gvir mocking pro-Palestinian activists who were detained after attempting to reach Gaza by boat, and also mocks Prime Minister Benjamin Netanyahu for not imprisoning them.

Velkommen til Israel. Vi er ejerne, råber han, mens han svinger med et stort israelsk flag, og landets nationalsang spiller i baggrunden. Klip til billeder af hundredvis af pro-palæstinensiske aktivister fra Global Sumud Flotilla, der sidder på knæ med hænderne bundet bag ryggen og bøjet forover.

Det er scener fra en efterhånden meget omtalt video, som Israels nationale sikkerhedsminister, Itamar Ben-Gvir, delte onsdag på X med teksten ‘Velkommen til Israel’. I videoen håner han aktivisterne, der blev tilbageholdt onsdag ombord en flotille på vej mod Gaza. De kom her fulde af stolthed, som store helte – se på dem nu.

Se hvordan de ser ud nu, slet ikke helte, bare tilhængere af terrorisme, siger Ben-Gvir og opfordrer premierminister Benjamin Netanyahu til at fængsle aktivisterne i ‘lang lang tid’. 430 personer fra mere end 40 lande er tilbageholdt. Videoen har vakt massiv kritik og forargelse fra en række lande med statsborgere ombord, heriblandt Storbritannien, Frankrig, Spanien, Italien og Canada.

Flotillen, som medbragte en lille og symbolsk mængde nødhjælp, sejlede ud for at sætte fokus på forholdene for palæstinensere i Gaza samt Israels snart treårige blokade af enklaven. Israel har kaldt flotillen et ‘PR-stunt i Hamas’ tjeneste’ uden nogen reel hensigt om at levere nødhjælp til Gaza.var der en 38-årig dansk statsborger ombord en af bådene og var blandt de tilbageholdte. DR har rakt ud til Udenrigsministeriets borgerservice, men har ikke fået svar.

Men en række lande, heriblandt Storbritannien,, Italien, Frankrig, Polen, Belgien, Spanien og Australien, har indkaldet deres respektive israelske ambassadør i landene, og flere kræver en offentlig undskyldning fra Israel. De mange forsøg Videoen har også udløst sjælden kritik fra Israels premierminister Benjamin Netanyahu, som sagde, at Ben-Gvirs handlinger ‘ikke var i overensstemmelse med Israels værdier og normer’. Også landets udenrigsminister, Gideon Sa’ar, har kritiseret Ben-Gvir og sagde, at han ikke repræsenterer Israels værdier...

USA’s ambassadør i Israel, Mike Huckabee, som er en af Israels mest trofaste allierede, har beskrevet Ben-Gvirs opførsel som ‘afskyelig’ og sagt, at ministeren har ‘svigtet sit lands værdighed’..





